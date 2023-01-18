Европарламент призвал Шольца предоставить Украине танки Leopard 2 "без промедлений"

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Доклад утвердили 459 голосами "за". 93 евродепутата проголосовали против и 85 – воздержались.

"Евродепутаты призывают к немедленному развертыванию современных вооружений и системы ПВО нового поколения, призывая канцлера Германии Шольца без промедления поставить Украине основные боевые танки Leopard 2. Они подчеркивают, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне", – говорится в релизе.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии.

Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.