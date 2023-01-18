США могут объявить новый пакет военной помощи для Украины до конца недели – Белый дом

"Я полагаю, что вы продолжите слышать о дополнительных пакетах помощи в области безопасности, дополнительных вооружениях и средствах для Украины от Соединенных Штатов – возможно, уже в конце этой недели", - сказал он.

На вопрос, будут ли в новом пакете военной помощи танки, Кирби не ответил, заявив, что "не хочет опережать то, о чем мы еще не объявили". Но, по его словам, США сосредоточены "на попытке убедиться, что дают Украине то, что ей нужно в борьбе, которую она ведет".

"Мы продолжим модифицировать эти пакеты [помощи] так, чтобы они наиболее соответствовали потребностям Украины, и если мы не можем этого обеспечить, мы работаем с другими союзниками и партнерами, чтобы посмотреть, смогут ли они", – заявил координатор.