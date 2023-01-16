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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Группа из ВСУ, которая будет учиться использовать ЗРК Patriot, прибыла в США – американский журналист

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Учеба займет несколько месяцев
Учеба займет несколько месяцев
Фото: defense.gov

Военнослужащие Вооруженных сил Украины приехали в США на обучение работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot. Видео прибытия американский журналист Остин Уэстфолл опубликовал 16 января в Twitter.

По его словам, в группу входит около ста человек. На кадрах видно, как садится самолет, а потом два автобуса в сопровождении полиции выезжают с территории аэропорта. Уэстфолл напомнил, что обучение будет проходить в Форт-Силле (штат Оклахома).

Ранее CNN проинформировал, что курс подготовки продлится "несколько месяцев". Как указал американский телеканал, в Форт-Силле США проводят тренировки военных по эксплуатации и обслуживанию передовых системы ПВО.

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Контекст:

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. 

В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

4 января  Кулеба заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.

В тот же день стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

Теги: США, военная техника, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, ЗРК Patriot
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