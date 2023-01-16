Группа из ВСУ, которая будет учиться использовать ЗРК Patriot, прибыла в США – американский журналист

По его словам, в группу входит около ста человек. На кадрах видно, как садится самолет, а потом два автобуса в сопровождении полиции выезжают с территории аэропорта. Уэстфолл напомнил, что обучение будет проходить в Форт-Силле (штат Оклахома).
Ранее CNN проинформировал, что курс подготовки продлится "несколько месяцев". Как указал американский телеканал, в Форт-Силле США проводят тренировки военных по эксплуатации и обслуживанию передовых системы ПВО.
Roughly 100 Ukrainian troops arrived on U.S. soil this evening - they'll soon begin training on the Patriot missile system at Fort Sill, OK. @ZelenskyyUa says the system will make a significant difference in bolstering Kyiv's defenses against Russia. @FoxNewsMMR @FoxNews pic.twitter.com/JFCC6GvA43— Austin Westfall (@WestfallAustin) January 16, 2023
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США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года.
В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot.
По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".
4 января Кулеба заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.
В тот же день стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.