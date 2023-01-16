Группа из ВСУ, которая будет учиться использовать ЗРК Patriot, прибыла в США – американский журналист

По его словам, в группу входит около ста человек. На кадрах видно, как садится самолет, а потом два автобуса в сопровождении полиции выезжают с территории аэропорта. Уэстфолл напомнил, что обучение будет проходить в Форт-Силле (штат Оклахома).

Ранее CNN проинформировал, что курс подготовки продлится "несколько месяцев". Как указал американский телеканал, в Форт-Силле США проводят тренировки военных по эксплуатации и обслуживанию передовых системы ПВО.

Roughly 100 Ukrainian troops arrived on U.S. soil this evening - they'll soon begin training on the Patriot missile system at Fort Sill, OK. @ZelenskyyUa says the system will make a significant difference in bolstering Kyiv's defenses against Russia. @FoxNewsMMR @FoxNews pic.twitter.com/JFCC6GvA43 — Austin Westfall (@WestfallAustin) January 16, 2023

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