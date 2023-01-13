Кулеба рассказал, что сыграло ключевую роль в вопросе передачи Украине систем Patriot

Кулеба: Решение о передаче Patriot Украине важно не только для нашей страны, но и для всего евроатлантического сообщества Фото: ЕРА

По его словам, предоставление ВСУ этих систем является стратегическим решением, которое повлияет на дальнейший ход войны против России.

"Всего несколько месяцев назад это казалось невозможным. Мы много раз слышали "нет" от наших американских коллег, но эта война и несокрушимость украинцев показали, что нет ничего невозможного, если работать 24 часа в сутки и защищать свою жизнь, свободу и будущее. Ведь сегодня мы боремся не только за себя, но и за свободу и безопасность Европы и мира", – сказал Кулеба.

Он назвал поставки Patriot "выдающимся достижением украинской военной дипломатии".

"Весы перевесил исторический визит президента Украины в США. Особые отношения между президентом Зеленским и президентом США [Джо] Байденом, а также планомерная, непрерывная работа украинских дипломатов обеспечили стратегический результат. Решение о передаче Patriot Украине важно не только для нашей страны, но и для всего евроатлантического сообщества. Активная военная поддержка Украины – лучшая инвестиция в долгосрочную безопасность, стабильность и геополитический потенциал Европы и каждой европейской страны", – подчеркнул глава МИД.