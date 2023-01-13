ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба рассказал, что сыграло ключевую роль в вопросе передачи Украине систем Patriot

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Решение о передаче Patriot Украине важно не только для нашей страны, но и для всего евроатлантического сообщества
Кулеба: Решение о передаче Patriot Украине важно не только для нашей страны, но и для всего евроатлантического сообщества
Фото: ЕРА

Ключевую роль в вопросе передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot сыграл визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце прошлого года. Об этом в опубликованном 13 января интервью чешскому изданию Denik заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, предоставление ВСУ этих систем является стратегическим решением, которое повлияет на дальнейший ход войны против России.

"Всего несколько месяцев назад это казалось невозможным. Мы много раз слышали "нет" от наших американских коллег, но эта война и несокрушимость украинцев показали, что нет ничего невозможного, если работать 24 часа в сутки и защищать свою жизнь, свободу и будущее. Ведь сегодня мы боремся не только за себя, но и за свободу и безопасность Европы и мира", – сказал Кулеба.

Он назвал поставки Patriot "выдающимся достижением украинской военной дипломатии".

"Весы перевесил исторический визит президента Украины в США. Особые отношения между президентом Зеленским и президентом США [Джо] Байденом, а также планомерная, непрерывная работа украинских дипломатов обеспечили стратегический результат. Решение о передаче Patriot Украине важно не только для нашей страны, но и для всего евроатлантического сообщества. Активная военная поддержка Украины – лучшая инвестиция в долгосрочную безопасность, стабильность и геополитический потенциал Европы и каждой европейской страны", – подчеркнул глава МИД.

Контекст:

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. 

Обучение работе с Patriot, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot

По данным Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

4 января Кулеба заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.

В тот же день стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

10 января спикер Пентагона Пэт Райдер сообщил, что украинские военные на следующей неделе начнут в США обучение по работе с Patriot.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, оружие, Джо Байден, Вашингтон, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, ЗРК Patriot
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
Канье Уэст тайно женился – СМИ
Канье Уэст тайно женился – СМИ
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Соловий показала свою маму
Соловий показала свою маму
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53". Поклонники обсуждают новый образ Лопес
"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53". Поклонники обсуждают новый образ Лопес
  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса
  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (213018)
2
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (163822)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (162459)
4
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (77241)
5
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (62865)
6
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид (44842)
7
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото (42822)
8
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже (41802)
 
 
 
 