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Польша согласовала приезд немецких военных, которые будут обслуживать новые Patriot

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Батареи ЗРК Patriot будут размещены в Люблине
Батареи ЗРК Patriot будут размещены в Люблине
Фото: ЕРА

Президент Польши Анджей Дуда подписал разрешение на прибытие солдат бундесвера, которые будут эксплуатировать новые зенитно-ракетные установки Patriot на востоке страны. Об этом 12 января сообщило Polskie Radio 24.

По его данным, речь идет о нескольких сотнях военнослужащих армии Германии. Вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot они будут дислоцироваться в районе Люблина на востоке Польши.

"Место размещения согласовано с оперативным командованием Вооруженных сил и руководством минобороны", – говорится в сообщении.

Polskie Radio 24 отмечает, что отправка батарей Patriot в Польшу вместе с солдатами, эксплуатирующими систему, является следствием событий в Переводове 15 ноября 2022 года. В городке недалеко от границы с Украиной прогремел взрыв и упали осколки ракеты.

После этого министерство обороны Германии предложило Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Контекст:

Инцидент в Польше произошел в день массированной атаки России по украинской инфраструктуре. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, всего в этот день россияне выпустили более 90 ракет и 10 дронов Shahed. ВСУ сбили 73 ракеты и все дроны. Остальные ракеты поразили 15 объектов в Украине.

Министр обороны Польши Блащак 23 ноября обратился к Германии с просьбой направить предложенные Варшаве Patriot Украине. По его словам, это обезопасило бы в том числе и восточную границу Польши.

Немецкая сторона ответила отказом, Блащак, в свою очередь, заявлял, что разочарован позицией Берлина по этому поводу.

Теги: Германия, Польша, ПВО, Люблин, Анджей Дуда, ракеты, ЗРК Patriot, бундесвер
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