Польша согласовала приезд немецких военных, которые будут обслуживать новые Patriot

По его данным, речь идет о нескольких сотнях военнослужащих армии Германии. Вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot они будут дислоцироваться в районе Люблина на востоке Польши.

"Место размещения согласовано с оперативным командованием Вооруженных сил и руководством минобороны", – говорится в сообщении.

Polskie Radio 24 отмечает, что отправка батарей Patriot в Польшу вместе с солдатами, эксплуатирующими систему, является следствием событий в Переводове 15 ноября 2022 года. В городке недалеко от границы с Украиной прогремел взрыв и упали осколки ракеты.

После этого министерство обороны Германии предложило Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.