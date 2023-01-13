Польша согласовала приезд немецких военных, которые будут обслуживать новые Patriot

По его данным, речь идет о нескольких сотнях военнослужащих армии Германии. Вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot они будут дислоцироваться в районе Люблина на востоке Польши.
"Место размещения согласовано с оперативным командованием Вооруженных сил и руководством минобороны", – говорится в сообщении.
Polskie Radio 24 отмечает, что отправка батарей Patriot в Польшу вместе с солдатами, эксплуатирующими систему, является следствием событий в Переводове 15 ноября 2022 года. В городке недалеко от границы с Украиной прогремел взрыв и упали осколки ракеты.
После этого министерство обороны Германии предложило Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
Инцидент в Польше произошел в день массированной атаки России по украинской инфраструктуре. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, всего в этот день россияне выпустили более 90 ракет и 10 дронов Shahed. ВСУ сбили 73 ракеты и все дроны. Остальные ракеты поразили 15 объектов в Украине.
Министр обороны Польши Блащак 23 ноября обратился к Германии с просьбой направить предложенные Варшаве Patriot Украине. По его словам, это обезопасило бы в том числе и восточную границу Польши.
Немецкая сторона ответила отказом, Блащак, в свою очередь, заявлял, что разочарован позицией Берлина по этому поводу.