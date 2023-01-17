Залужный и Милли в Польше обсудили потребности ВСУ. Это первая встреча двух генералов

Об этом Залужный сообщил в Facebook.
"Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины. Обозначил насущные потребности ВСУ, удовлетворение которых ускорит нашу победу", – написал Залужный.
Встреча Залужного и Милли состоялась в преддверии заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн", которое состоится 20 января.
Украина к этому заседанию активно готовится, говорил президент Владимир Зеленский 13 января. По его словам, на прошлой неделе "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия" стране. 16 января Зеленский заявлял, что РФ готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, а характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении.
Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.