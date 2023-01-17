Залужный и Милли в Польше обсудили потребности ВСУ. Это первая встреча двух генералов

Залужный встретился с Милли в Польше Фото предоставлено Олегом Пальчиком (архив)

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины. Обозначил насущные потребности ВСУ, удовлетворение которых ускорит нашу победу", – написал Залужный.