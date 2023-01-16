США начали боевую подготовку украинских военных в Германии – Милли

По его словам, подготовку пройдут около 500 военнослужащих, которые покинули Украину несколько дней назад. Планируется, что учения займут 5-8 недель.

Милли планирует 16 января лично посетить тренировочный полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария) и ознакомиться с программой обучения.

Как уточняется в сообщении, речь идет о "комплексных учениях": общевойсковой подготовке, а также обучении на новой американской технике. В частности, Пентагон сообщал, что с этой недели украинские военные будут учиться в Германии управлять боевыми бронемашинами M2 Bradley.

Программа будет включать в себя обучение в классе и в поле, которое будут начинаться с работы в небольших отрядах и постепенно расширяться до более крупных подразделений. Кульминацией станут сложные боевые учения, в которых будут задействованы весь батальон и штабное подразделение.

По словам Милли, планируется, чтобы новое оружие и техника были доставлены в Украину, и вновь обученные силы могли использовать их "до того, как начнутся весенние дожди".

По данным Associated Press, США уже обучили более 3,1 тыс. украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать определенное оружие и технику, включая гаубицы, бронетехнику и HIMARS.

Другие страны также проводят обучение по обращению с поставляемым Украине оружием.

The New York Times сообщало со ссылкой на источники среди американских чиновников, что расширенная подготовка, которую одобрил президент США Джо Байден, позволит американским инструкторам обучать по батальону украинских военных – примерно от 600 до 800 военнослужащих – каждый месяц, начиная с начала 2023 года.