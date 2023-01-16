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США начали боевую подготовку украинских военных в Германии – Милли

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Обучение пройдет приблизительно батальон украинских военных
Обучение пройдет приблизительно батальон украинских военных
Фото: depositphotos.com

Расширенная боевая подготовка вооруженными силами США военных Украины началась в Германии 16 января. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. сообщает Associated Press.

По его словам, подготовку пройдут около 500 военнослужащих, которые покинули Украину несколько дней назад. Планируется, что учения займут 5-8 недель.

Милли планирует 16 января лично посетить тренировочный полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария) и ознакомиться с программой обучения. 

Как уточняется в сообщении, речь идет о "комплексных учениях": общевойсковой подготовке, а также обучении на новой американской технике. В частности, Пентагон сообщал, что с этой недели украинские военные будут учиться в Германии управлять боевыми бронемашинами M2 Bradley

Программа будет включать в себя обучение в классе и в поле, которое будут начинаться с работы в небольших отрядах и постепенно расширяться до более крупных подразделений. Кульминацией станут сложные боевые учения, в которых будут задействованы весь батальон и штабное подразделение.

По словам Милли, планируется, чтобы новое оружие и техника были доставлены в Украину, и вновь обученные силы могли использовать их "до того, как начнутся весенние дожди".

По данным Associated Press, США уже обучили более 3,1 тыс. украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать определенное оружие и технику, включая гаубицы, бронетехнику и HIMARS.

Другие страны также проводят обучение по обращению с поставляемым Украине оружием.

The New York Times сообщало со ссылкой на источники среди американских чиновников, что расширенная подготовка, которую одобрил президент США Джо Байден, позволит американским инструкторам обучать по батальону украинских военных – примерно от 600 до 800 военнослужащих – каждый месяц, начиная с начала 2023 года.

Контекст:

Украинские военные активно проходят обучение в разных странах мира. 17 октября главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

Теги: США, Германия, военные, военная помощь, военные учения, украинский военный, батальон, ВСУ, Марк Милли, учения, военнослужащий, тренировка
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