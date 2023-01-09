Боевая стрельба в снегу. Минобороны Великобритании показало новое видео подготовки украинских бойцов

"Командная работа необходима для успеха. Украинских новобранцев учат работать в бою сообща, чтобы победить врага. Посмотрите, как новобранцы отбивают наступление врага на тактической тренировке по боевой стрельбе в снегу вместе с британской армией", – говорится в описании к видео.
* Teamwork is essential to success.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 9, 2023
Ukrainian recruits are taught to work together in combat to defeat the enemy.
* Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the @BritishArmy.
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/g13JI752jr
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину бывший тогда премьер-министром Борис Джонсон.
В программу входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в британском правительстве намеревались обучить до 10 тыс. украинцев.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. Программу тренировок украинских военнослужащих в Великобритании поддержало более 10 стран, сообщала в ноябре британский посол Мелинда Симмонс.
5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ. Этот курс расширил программу учений для украинцев, которая до тех пор предусматривала только базовую общевоенную подготовку.