Боевая стрельба в снегу. Минобороны Великобритании показало новое видео подготовки украинских бойцов

"Командная работа необходима для успеха. Украинских новобранцев учат работать в бою сообща, чтобы победить врага. Посмотрите, как новобранцы отбивают наступление врага на тактической тренировке по боевой стрельбе в снегу вместе с британской армией", – говорится в описании к видео.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину бывший тогда премьер-министром Борис Джонсон.

В программу входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в британском правительстве намеревались обучить до 10 тыс. украинцев.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. Программу тренировок украинских военнослужащих в Великобритании поддержало более 10 стран, сообщала в ноябре британский посол Мелинда Симмонс.

5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ. Этот курс расширил программу учений для украинцев, которая до тех пор предусматривала только базовую общевоенную подготовку.