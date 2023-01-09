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Боевая стрельба в снегу. Минобороны Великобритании показало новое видео подготовки украинских бойцов

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В программу входит обучение добровольцев базовым военным навыкам, а также подготовка младших командиров
В программу входит обучение добровольцев базовым военным навыкам, а также подготовка младших командиров
Скриншот: Ministry of Defence / Twitter

В Великобритании продолжаются тренировки украинских добровольцев. Новое видео с учений минобороны Великобритании опубликовало 9 января в Twiter.

"Командная работа необходима для успеха. Украинских новобранцев учат работать в бою сообща, чтобы победить врага. Посмотрите, как новобранцы отбивают наступление врага на тактической тренировке по боевой стрельбе в снегу вместе с британской армией", – говорится в описании к видео. 

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину бывший тогда премьер-министром Борис Джонсон. 

В программу входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в британском правительстве намеревались обучить до 10 тыс. украинцев.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. Программу тренировок украинских военнослужащих в Великобритании поддержало более 10 стран, сообщала в ноябре британский посол Мелинда Симмонс. 

5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ. Этот курс расширил программу учений для украинцев, которая до тех пор предусматривала только базовую общевоенную подготовку.

Теги: Великобритания, стрельба, военные, учения, тренировка
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