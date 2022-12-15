США вдвое расширяют программу подготовки украинских военных в Германии – СМИ

По словам собеседников издания, расширенная подготовка, которую одобрил президент США Джо Байден на этой неделе, позволит американским инструкторам обучать украинский батальон – примерно от 600 до 800 военнослужащих – каждый месяц, начиная с начала следующего года.
Это значительное увеличение общего числа украинцев, которых США обучают за пределами страны. В настоящее время американцы обучают в среднем около 300 военнослужащих в месяц.
Всего с 24 февраля Соединенные Штаты обучили 3100 украинских солдат, в основном небольшими группами, обращению с конкретным оружием, таким как артиллерийские системы. В частности, Пентагон обучил 610 украинских солдат использованию артиллерийских ракетных систем или HIMARS.
В рамках расширенной программы американские инструкторы будут обучать более крупные группы украинских солдат более продвинутой тактике боя, в том числе "коллективным тренировкам", таким как координация маневров наземной пехоты при артиллерийской поддержке.
Тренировки в новом формате будут проходить на базе армии США в Графенвере (Германия), где Пентагон проводит собственные общевойсковые учения.
Издание отмечает, что ранее украинское командование остерегалось отпускать с передовой на учения большее количество людей. Однако с наступлением зимы интенсивность боевых действий может быть ниже, потому было принято соответственное решение.
Собеседники издания рассказали, что расширение программы в определенной степени является возобновлением тех учебных программ, которые США и другие союзники проводили для украинских военных с 2015 года до начала полномасштабной войны на Яворовском полигоне.
Украинские военные активно проходят обучение в разных странах мира. 17 октября главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.