США вдвое расширяют программу подготовки украинских военных в Германии – СМИ

Штаты увеличат численность обучения украинских солдат в Германии с 300 человек 600–800 в месяц Фото: depositphotos.com

По словам собеседников издания, расширенная подготовка, которую одобрил президент США Джо Байден на этой неделе, позволит американским инструкторам обучать украинский батальон – примерно от 600 до 800 военнослужащих – каждый месяц, начиная с начала следующего года.

Это значительное увеличение общего числа украинцев, которых США обучают за пределами страны. В настоящее время американцы обучают в среднем около 300 военнослужащих в месяц.

Всего с 24 февраля Соединенные Штаты обучили 3100 украинских солдат, в основном небольшими группами, обращению с конкретным оружием, таким как артиллерийские системы. В частности, Пентагон обучил 610 украинских солдат использованию артиллерийских ракетных систем или HIMARS.

В рамках расширенной программы американские инструкторы будут обучать более крупные группы украинских солдат более продвинутой тактике боя, в том числе "коллективным тренировкам", таким как координация маневров наземной пехоты при артиллерийской поддержке.

Тренировки в новом формате будут проходить на базе армии США в Графенвере (Германия), где Пентагон проводит собственные общевойсковые учения.

Издание отмечает, что ранее украинское командование остерегалось отпускать с передовой на учения большее количество людей. Однако с наступлением зимы интенсивность боевых действий может быть ниже, потому было принято соответственное решение.

Собеседники издания рассказали, что расширение программы в определенной степени является возобновлением тех учебных программ, которые США и другие союзники проводили для украинских военных с 2015 года до начала полномасштабной войны на Яворовском полигоне.