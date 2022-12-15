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США вдвое расширяют программу подготовки украинских военных в Германии – СМИ

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Штаты увеличат численность обучения украинских солдат в Германии с 300 человек 600 800 в месяц
Штаты увеличат численность обучения украинских солдат в Германии с 300 человек 600–800 в месяц
Фото: depositphotos.com

Пентагон расширяет программу обучения американскими военными украинских войск в Германии. Об этом изданию The New York Times рассказали источники среди американских чиновников.

По словам собеседников издания, расширенная подготовка, которую одобрил президент США Джо Байден на этой неделе, позволит американским инструкторам обучать украинский батальон – примерно от 600 до 800 военнослужащих – каждый месяц, начиная с начала следующего года.

Это значительное увеличение общего числа украинцев, которых США обучают за пределами страны. В настоящее время американцы обучают в среднем около 300 военнослужащих в месяц.

Всего с 24 февраля Соединенные Штаты обучили 3100 украинских солдат, в основном небольшими группами, обращению с конкретным оружием, таким как артиллерийские системы. В частности, Пентагон обучил 610 украинских солдат использованию артиллерийских ракетных систем или HIMARS.

В рамках расширенной программы американские инструкторы будут обучать более крупные группы украинских солдат более продвинутой тактике боя, в том числе "коллективным тренировкам", таким как координация маневров наземной пехоты при артиллерийской поддержке. 

Тренировки в новом формате будут проходить на базе армии США в Графенвере (Германия), где Пентагон проводит собственные общевойсковые учения. 

Издание отмечает, что ранее украинское командование остерегалось отпускать с передовой на учения большее количество людей. Однако с наступлением зимы интенсивность боевых действий может быть ниже, потому было принято соответственное решение.

Собеседники издания рассказали, что расширение программы в определенной степени является возобновлением тех учебных программ, которые США и другие союзники проводили для украинских военных с 2015 года до начала полномасштабной войны на Яворовском полигоне.

Контекст:

Украинские военные активно проходят обучение в разных странах мира. 17 октября главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Германия, Украина, оружие, Джо Байден, Пентагон, военные, артиллерия, батальон, ВСУ, украинцы, батальоны, учения, военнослужащий, The New York Times, войска, HIMARS
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