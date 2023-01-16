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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовит новую попытку перехватить инициативу на войне – Зеленский

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Зеленский: Видим, что готовит Россия. Каждый день и каждую ночь действуем, чтобы уменьшить потенциал врага
Зеленский: Видим, что готовит Россия. Каждый день и каждую ночь действуем, чтобы уменьшить потенциал врага
Фото: president.gov.ua

Россия готовит новую попытку перехватить инициативу на войне против Украины, а характер боевых действий а фронте требует новых решений в оборонных поставках.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, опубликованном 16 января. 

Зеленский упомянул сегодняшний разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который состоялся перед визитом Рютте в США и сказал: "То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений". 

Хорошим примером таких решений Зеленский назвал объявление Великой Британией о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи. 

"Танки, друга бронетехника, артиллерия. То, что мы обсуждали с господином премьер-министром [Риши] Сунаком. Я благодарю тебя, Риши, благодарю каждого британца за ощутимую и своевременную поддержку!" – добавил он.

По словам Зеленского, вопросы оборонного взаимодействия с партнерами и ситуация на фронте обсуждались на сегодняшнем заседании ставки верховного главнокомандующего. 

"Вопросы именно такие. Взаимодействие с нашими партнерами. Противодействие ракетному террору. Возможные сценарии действий врага и наше реагирование на каждый из возможных сценариев. Были доклады командующих, руководителей разведок. Были и нужные решения. Отдельно и подробно рассмотрели ситуацию в Донецком направлении. Соледар, Бахмут и другие города, против которых Россия сосредоточила свои последние наиболее подготовленные силы. Также была рассмотрена ситуация на южных направлениях фронта. Видим, что готовит Россия. Каждый день и каждую ночь действуем, чтобы уменьшить потенциал врага – каждый день и каждую ночь – минус их составы, штабы, коммуникации", – добавил он. 

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация" и "денацификация". По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. По состоянию на 16 января 2023 года российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Крым, Нидерланды, танки, военная помощь, Соледар, артиллерия, бронетехника, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, Британия, российские оккупанты
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