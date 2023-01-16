Россия готовит новую попытку перехватить инициативу на войне – Зеленский

Зеленский: Видим, что готовит Россия. Каждый день и каждую ночь действуем, чтобы уменьшить потенциал врага Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, опубликованном 16 января.

Зеленский упомянул сегодняшний разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который состоялся перед визитом Рютте в США и сказал: "То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений".

Хорошим примером таких решений Зеленский назвал объявление Великой Британией о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи.

"Танки, друга бронетехника, артиллерия. То, что мы обсуждали с господином премьер-министром [Риши] Сунаком. Я благодарю тебя, Риши, благодарю каждого британца за ощутимую и своевременную поддержку!" – добавил он.

По словам Зеленского, вопросы оборонного взаимодействия с партнерами и ситуация на фронте обсуждались на сегодняшнем заседании ставки верховного главнокомандующего.

"Вопросы именно такие. Взаимодействие с нашими партнерами. Противодействие ракетному террору. Возможные сценарии действий врага и наше реагирование на каждый из возможных сценариев. Были доклады командующих, руководителей разведок. Были и нужные решения. Отдельно и подробно рассмотрели ситуацию в Донецком направлении. Соледар, Бахмут и другие города, против которых Россия сосредоточила свои последние наиболее подготовленные силы. Также была рассмотрена ситуация на южных направлениях фронта. Видим, что готовит Россия. Каждый день и каждую ночь действуем, чтобы уменьшить потенциал врага – каждый день и каждую ночь – минус их составы, штабы, коммуникации", – добавил он.