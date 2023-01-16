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Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов за готовность и дальше работать над укреплением ПВО Украины

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Зеленский (на фото) провел второй с начала 2023 года разговор с Рютте
Зеленский (на фото) провел второй с начала 2023 года разговор с Рютте
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в ходе разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 16 января обсудил события на фронте в войне России против Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Уже второй раз с начала года разговариваю с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Благодарен ему за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО. Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях на ближайшее время", – написал президент Украины.

Рютте сообщил, что разговаривал с Зеленским накануне визита в Вашингтон (США).

Он отметил, что "ужасное нападение на многоквартирный дом в Днепре показывает, почему нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну".

По словам Рютте, координация международной военной поддержки Украины "остается крайне важной в ближайшие месяцы".

Контекст:

За последний месяц это уже третий телефонный разговор Рютте с Зеленским.

23 декабря 2022 года Рютте после беседы с президентом Украины сообщил, что Нидерланды утвердили объем разных видов помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии.  

3 января 2023 года Зеленский обсудил с премьером Нидерландов ситуацию на фронте и оборонные потребности Украины.

Теги: Украина, Нидерланды, переговоры, ПВО, военная помощь, Марк Рютте, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, премьер-министр
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