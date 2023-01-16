Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов за готовность и дальше работать над укреплением ПВО Украины

Зеленский (на фото) провел второй с начала 2023 года разговор с Рютте Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Уже второй раз с начала года разговариваю с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Благодарен ему за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО. Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях на ближайшее время", – написал президент Украины.

Уже вдруге з початку року розмовляю з Прем'єр-міністром Нідерландів @MinPres. Вдячний йому за готовність і далі працювати над зміцненням української ППО. Крім того, говорили про можливі сценарії розвитку подій на фронті й наші спільні заходи на найближчий час. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2023

Рютте сообщил, что разговаривал с Зеленским накануне визита в Вашингтон (США).

Он отметил, что "ужасное нападение на многоквартирный дом в Днепре показывает, почему нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну".

По словам Рютте, координация международной военной поддержки Украины "остается крайне важной в ближайшие месяцы".