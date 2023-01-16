ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал ОБСЕ обратить внимание на принудительную депортацию женщин и детей из Украины в РФ и условия содержания военнопленных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский отметил важность осуществления Османи в статусе главы ОБСЕ своего первого зарубежного визита в Украину
Зеленский отметил важность осуществления Османи в статусе главы ОБСЕ своего первого зарубежного визита в Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с действующим главой ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи 16 января выразил надежду, что во время македонского председательства ОБСЕ будет использовать все возможные средства давления на Россию для "пресечения нарушений прав человека" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Зеленский отметил важность осуществления Османи в статусе главы ОБСЕ своего первого зарубежного визита в Украину.

"Для нас это очень важно. Мы благодарны ОБСЕ за то, что последовательно поддерживала наше государство, начиная со времени временной оккупации некоторых частей нашей территории в 2014 году. Сегодня поддержка миссии организации важна как никогда", – указал Зеленский.

Президент в ходе встречи потребовал увеличения внимания ОБСЕ к двум ключевым проблемам – принудительной депортации женщин и детей на территорию РФ и условиям содержания украинских военнопленных.

"Это для нас очень важные вещи", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заявил, что рассчитывает на вовлеченность ОБСЕ и Северной Македонии в имплементацию украинской формулы мира.

Отдельно Зеленский поблагодарил правительство и народ Северной Македонии за гуманитарную и оборонную поддержку Украины с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Османи отметил, что вопрос безопасности Украины является приоритетом его председательства в ОБСЕ, главу организации цитирует пресс-центр ОПУ.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/674401414473363/

Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. В ходе визита в Украину он посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области и призвал к прочному миру в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с Османи призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ.

Контекст:

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины с 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.

В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

После встречи с Зеленским Османи призвал к немедленному возвращению миссии ОБСЕ в Украину.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, переговоры, депортация, миссия, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, женщины, визит, Северная Македония, встреча, нарушение, Буяр Османи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (150530)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (113940)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (101950)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (89051)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (80215)
6
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (65447)
7
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (62848)
8
Умерла актриса Инна Чурикова (43919)
 
 
 
 