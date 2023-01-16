Зеленский призвал ОБСЕ обратить внимание на принудительную депортацию женщин и детей из Украины в РФ и условия содержания военнопленных

Зеленский отметил важность осуществления Османи в статусе главы ОБСЕ своего первого зарубежного визита в Украину Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Зеленский отметил важность осуществления Османи в статусе главы ОБСЕ своего первого зарубежного визита в Украину.

"Для нас это очень важно. Мы благодарны ОБСЕ за то, что последовательно поддерживала наше государство, начиная со времени временной оккупации некоторых частей нашей территории в 2014 году. Сегодня поддержка миссии организации важна как никогда", – указал Зеленский.

Президент в ходе встречи потребовал увеличения внимания ОБСЕ к двум ключевым проблемам – принудительной депортации женщин и детей на территорию РФ и условиям содержания украинских военнопленных.

"Это для нас очень важные вещи", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заявил, что рассчитывает на вовлеченность ОБСЕ и Северной Македонии в имплементацию украинской формулы мира.

Отдельно Зеленский поблагодарил правительство и народ Северной Македонии за гуманитарную и оборонную поддержку Украины с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Османи отметил, что вопрос безопасности Украины является приоритетом его председательства в ОБСЕ, главу организации цитирует пресс-центр ОПУ.

Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. В ходе визита в Украину он посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области и призвал к прочному миру в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с Османи призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ.