Зеленский призвал ОБСЕ обратить внимание на принудительную депортацию женщин и детей из Украины в РФ и условия содержания военнопленных

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
Зеленский отметил важность осуществления Османи в статусе главы ОБСЕ своего первого зарубежного визита в Украину.
"Для нас это очень важно. Мы благодарны ОБСЕ за то, что последовательно поддерживала наше государство, начиная со времени временной оккупации некоторых частей нашей территории в 2014 году. Сегодня поддержка миссии организации важна как никогда", – указал Зеленский.
Президент в ходе встречи потребовал увеличения внимания ОБСЕ к двум ключевым проблемам – принудительной депортации женщин и детей на территорию РФ и условиям содержания украинских военнопленных.
"Это для нас очень важные вещи", – подчеркнул Зеленский.
Президент Украины заявил, что рассчитывает на вовлеченность ОБСЕ и Северной Македонии в имплементацию украинской формулы мира.
Отдельно Зеленский поблагодарил правительство и народ Северной Македонии за гуманитарную и оборонную поддержку Украины с самого начала полномасштабного вторжения РФ.
Османи отметил, что вопрос безопасности Украины является приоритетом его председательства в ОБСЕ, главу организации цитирует пресс-центр ОПУ.
Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. В ходе визита в Украину он посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области и призвал к прочному миру в Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с Османи призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ.
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины с 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.
В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.
После встречи с Зеленским Османи призвал к немедленному возвращению миссии ОБСЕ в Украину.