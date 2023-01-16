Глава ОБСЕ после встречи с Зеленским призвал к немедленному возвращению миссии организации в Украину

Об этом Османи сообщил в Twitter.

"Продуктивная встреча с президентом Украины Зеленским. Я впечатлен его преданностью делу благополучия украинского народа и его мужеством перед лицом текущих проблем", – написал глава ОБСЕ.

A productive meeting with President @ZelenskyyUa of Ukraine. I am impressed by his dedication to the well-being of the Ukrainian people, and his courage in the face of ongoing challenges. pic.twitter.com/K3wkkQkVQj — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Османи добавил в Twitter, что ОБСЕ "стремится поддерживать Украину в ее усилиях по восстановлению мира и построению стабильного, процветающего и демократического государства".

"Я призываю к немедленному возвращению нашей полевой миссии в Украину в качестве первого шага. Миссия будет иметь большое значение на местах, способствуя стабильности, безопасности и правам человека для всех граждан", – подчеркнул глава ОБСЕ в Twitter.

I call for the immediate return of our field mission to Ukraine as a first step. The mission would make a big difference on the ground promoting stability, security and human rights for all citizens. pic.twitter.com/dGYNmb5mc3 — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. Встречи нового главы ОБСЕ с украинскими лидерами будут посвящены гуманитарным проблемам и проблемам безопасности, с которыми сталкивается Украина из-за полномасштабного вторжения России, проинформировали в организации.

Османи в ходе визита посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области и призвал к прочному миру в Украине.

В Киеве глава ОБСЕ провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава МИД Украины призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ.