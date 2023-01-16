Глава ОБСЕ после встречи с Зеленским призвал к немедленному возвращению миссии организации в Украину

Об этом Османи сообщил в Twitter.
"Продуктивная встреча с президентом Украины Зеленским. Я впечатлен его преданностью делу благополучия украинского народа и его мужеством перед лицом текущих проблем", – написал глава ОБСЕ.
A productive meeting with President @ZelenskyyUa of Ukraine. I am impressed by his dedication to the well-being of the Ukrainian people, and his courage in the face of ongoing challenges. pic.twitter.com/K3wkkQkVQj— Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023
Османи добавил в Twitter, что ОБСЕ "стремится поддерживать Украину в ее усилиях по восстановлению мира и построению стабильного, процветающего и демократического государства".
"Я призываю к немедленному возвращению нашей полевой миссии в Украину в качестве первого шага. Миссия будет иметь большое значение на местах, способствуя стабильности, безопасности и правам человека для всех граждан", – подчеркнул глава ОБСЕ в Twitter.
I call for the immediate return of our field mission to Ukraine as a first step. The mission would make a big difference on the ground promoting stability, security and human rights for all citizens. pic.twitter.com/dGYNmb5mc3— Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023
Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. Встречи нового главы ОБСЕ с украинскими лидерами будут посвящены гуманитарным проблемам и проблемам безопасности, с которыми сталкивается Украина из-за полномасштабного вторжения России, проинформировали в организации.
Османи в ходе визита посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области и призвал к прочному миру в Украине.
В Киеве глава ОБСЕ провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава МИД Украины призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ.
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины с 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.
В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.
С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет.
2 августа тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов.
29 сентября стало известно, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.
В ноябре делегация Украины заявляла о бойкотировании работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ из-за нежелания организации изменить правила и изгнать Россию.
Кулеба и Зеленский призывают ОБСЕ исключить Россию из организации. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид считает, что делать этого не следует, так как "однажды нам снова понадобятся каналы общения".