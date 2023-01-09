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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек ОБСЕ считает, что РФ не нужно исключать из организации

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Шмид: Россия напала на Украину и Москва является агрессором в этой войне
Шмид: Россия напала на Украину и Москва является агрессором в этой войне
Фото: EPA

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид считает, что Россию пока не следует исключать из организации. Об этом она заявила в интервью немецкой газете Die Welt, которое вышло 9 января.

"Во-первых, ясно, что Россия напала на Украину и Москва является агрессором в этой войне. Министр иностранных дел Украины прав, когда говорит, что фундаментальные принципы ОБСЕ, такие как государственный суверенитет, территориальная целостность и запрет на насилие, были попраны", – сказала она.

По словам Шмид, в отличие от Совета Европы, в ОБСЕ нет механизма приостановки членства, который можно было бы использовать для исключения России.

"Открытость дипломатических каналов не означает, что все согласны. По крайней мере, с сегодняшней точки зрения, я думаю, что России имеет смысл оставаться членом ОБСЕ. Постоянный совет собирается каждый четверг на уровне 57 послов ОБСЕ в Вене. В 2022 году Польша председательствовала в ОБСЕ и на каждой сессии ставила вопрос об агрессивной войне России против Украины в повестку дня. Не было "обычного дела". Сидеть за столом не означает обмениваться дипломатическими любезностями. Наоборот, уже 3 марта подавляющее большинство стран задействовало механизм ОБСЕ по расследованию нарушений прав человека в результате российского вторжения в Украину. Однажды нам снова понадобятся каналы общения. А ОБСЕ – единственная организация безопасности, в которой за одним столом сидят все, кто важен для европейской архитектуры безопасности", – заявила генсек.

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины.

1 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ОБСЕ должна продолжать существование без России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, война России против Украины, Хельга Шмид
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