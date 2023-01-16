Действующий председатель ОБСЕ приехал с визитом в Киев

"После девятичасового путешествия на поезде мы прибыли в Киев. С нетерпением ждем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и оказания помощи людям на местах", – написал Османи.

After a nine hour long trip by train, we arrived in Kyiv. Looking forward to productive meetings with Ukrainian leaders to discuss ways to strengthen security and stability in the region and helping people on the ground. #ItsAboutPeople #OSCE2023 pic.twitter.com/bpUw5lCZ5s — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

В пресс-службе ОБСЕ уточнили, что встречи нового главы организации будут посвящены гуманитарным проблемам и проблемам безопасности, с которыми сталкивается Украина из-за полномасштабного вторжения России.

"Обсуждения будут включать наиболее острые нужды населения, институтов и гражданского общества Украины, а также роль ОБСЕ в укреплении устойчивости страны и решении многочисленных возникающих проблем", – говорится в сообщении.

Османи планирует также посетить Киевскую область, чтобы увидеть последствия войны для гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также узнать, какая помощь нужна этому региону.