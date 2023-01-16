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ПОЛИТИКА

Действующий председатель ОБСЕ приехал с визитом в Киев

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Османи планирует провести ряд встреч и посетить Киевскую область
Османи планирует провести ряд встреч и посетить Киевскую область
Фото: Bujar Osmani / Twitter

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, который в 2023 году занимает должность действующего председателя ОБСЕ, прибыл 16 января в Украину. Об этом он сообщил в Twiter.

"После девятичасового путешествия на поезде мы прибыли в Киев. С нетерпением ждем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и оказания помощи людям на местах", – написал Османи.

В пресс-службе ОБСЕ уточнили, что встречи нового главы организации будут посвящены гуманитарным проблемам и проблемам безопасности, с которыми сталкивается Украина из-за полномасштабного вторжения России.

"Обсуждения будут включать наиболее острые нужды населения, институтов и гражданского общества Украины, а также роль ОБСЕ в укреплении устойчивости страны и решении многочисленных возникающих проблем", – говорится в сообщении.

Османи планирует также посетить Киевскую область, чтобы увидеть последствия войны для гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также узнать, какая помощь нужна этому региону. 

Контекст:

В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. 

2 августа тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов. 

29 сентября стало известно, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.

В ноябре делегация Украины заявляла о бойкотировании работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ из-за нежелания организации изменить правила и изгнать Россию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент Владимир Зеленский призывают ОБСЕ исключить Россию из организации. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид считает, что делать этого не следует, так как "однажды нам снова понадобятся каналы общения".

Теги: ОБСЕ, война России против Украины, визит, Северная Македония, Буяр Османи
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