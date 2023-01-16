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"Единственный путь спасти ОБСЕ". Глава МИД Украины призвал "избавиться от России" в составе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Кулеба (справа) провел встречу с главой ОБСЕ Османи в Киеве 16 января
Кулеба (справа) провел встречу с главой ОБСЕ Османи в Киеве 16 января
Фото: Bujar Osmani / Twitter

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поскольку ее действия направлены на подрыв ОБСЕ.

Об этом Кулеба сказал 16 января на совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, который в 2023 году занимает должность действующего председателя ОБСЕ. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Я повторил своему коллеге ожидания Украины – мы считаем, что единственный путь спасти ОБСЕ – это избавиться от РФ в ее составе. Пока мы дойдем до этой точки, нужно делать все, чтобы лишать Россию возможности влиять на те или иные процессы или решения, которые принимаются в середине организации, – отметил глава МИД Украины. – Если к первому – полному исключению РФ из ОБСЕ – нужно пройти путь, то второе – минимизация негативного влияния РФ на функционирование ОБСЕ – уже происходит".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/575131594040653/

Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. Встречи нового главы ОБСЕ с украинскими лидерами будут посвящены гуманитарным проблемам и проблемам безопасности, с которыми сталкивается Украина из-за полномасштабного вторжения России, проинформировали в организации.

Османи в ходе визита посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области и призвал к установлению прочного мира в Украине.

Контекст:

В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. 

2 августа тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов. 

29 сентября стало известно, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.

В ноябре делегация Украины заявляла о бойкотировании работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ из-за нежелания организации изменить правила и изгнать Россию.

Кулеба и президент Владимир Зеленский призывают ОБСЕ исключить Россию из организации. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид считает, что делать этого не следует, так как "однажды нам снова понадобятся каналы общения".

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, пресс-конференция, визит, встреча, Буяр Османи
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