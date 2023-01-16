"Единственный путь спасти ОБСЕ". Глава МИД Украины призвал "избавиться от России" в составе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Об этом Кулеба сказал 16 января на совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, который в 2023 году занимает должность действующего председателя ОБСЕ. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Я повторил своему коллеге ожидания Украины – мы считаем, что единственный путь спасти ОБСЕ – это избавиться от РФ в ее составе. Пока мы дойдем до этой точки, нужно делать все, чтобы лишать Россию возможности влиять на те или иные процессы или решения, которые принимаются в середине организации, – отметил глава МИД Украины. – Если к первому – полному исключению РФ из ОБСЕ – нужно пройти путь, то второе – минимизация негативного влияния РФ на функционирование ОБСЕ – уже происходит".

Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. Встречи нового главы ОБСЕ с украинскими лидерами будут посвящены гуманитарным проблемам и проблемам безопасности, с которыми сталкивается Украина из-за полномасштабного вторжения России, проинформировали в организации.

Османи в ходе визита посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области и призвал к установлению прочного мира в Украине.