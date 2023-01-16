Украина попросила ОБСЕ обратить "самое тщательное" внимание на похищение Россией украинских детей

Офис омбудсмена Украины в декабре 2022 года верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом Кулеба заявил 16 января в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, который в 2023 году занимает должность действующего председателя ОБСЕ. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Еще один вопрос, который я поднял [во время переговоров]: я попросил действующего председателя с учетом приоритета македонского председательства, а также мандата ОБСЕ обратить самое тщательное внимание на проблему похищения украинских детей оккупантом и их принудительное усыновление, – сказал Кулеба. – Мы считаем, что институции ОБСЕ могут сыграть очень важную роль в этом вопросе".

По словам главы МИД Украины, председатель ОБСЕ "очень эмоционально и позитивно отреагировал на этот вопрос".

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в интервью, опубликованном 15 января, что во время переговоров в Турции с российским омбудсменом Татьяной Москальковой была достигнута договоренность о воссоединении семей с детьми, разлученных в ходе российской агрессии. При этом российская сторона отказалась передать список детей из Украины, которые не хотят находиться в РФ, добавил Лубинец.

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