Лубинец: Россия отказалась передать список детей из Украины, которые не хотят находиться в РФ

"Мы согласовали, что вопрос воссоединения семей должен решаться максимально быстро, и здесь не о чем вести какие-то переговоры. То есть дети с одной стороны, родители или семья – с другой, нужно сделать так, чтобы они воссоединились", – сказал Лубинец.

По его словам, Москалькова спрашивала, что будет, если родственники в России, а дети – в Украине, и он ответил, что "действует такой же подход".

"Если мы будем видеть, что это прямые родственники и дети выражают желание воссоединиться с ними, то и мы будем рассматривать эту возможность, чтобы им помочь. Поэтому сейчас обращаюсь к родным (родителям и другим родственникам, если родители погибли) тех детей, которые оказались на территории РФ: обращайтесь к нам, предоставляйте информацию, мы будем способствовать возвращению", – объяснил Лубинец.

Украинский омбудсмен отметил, что российская коллега "сама сказала, что у них есть дети, которые не хотят находиться в России, но не имеют контакта со своими родными, и готовы их передать".

"Но они не согласились передать нам список этих детей, чтобы мы искали родственников", – подчеркнул Лубинец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)