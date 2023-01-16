Лубинец: Россия отказалась передать список детей из Украины, которые не хотят находиться в РФ

"Мы согласовали, что вопрос воссоединения семей должен решаться максимально быстро, и здесь не о чем вести какие-то переговоры. То есть дети с одной стороны, родители или семья – с другой, нужно сделать так, чтобы они воссоединились", – сказал Лубинец.
По его словам, Москалькова спрашивала, что будет, если родственники в России, а дети – в Украине, и он ответил, что "действует такой же подход".
"Если мы будем видеть, что это прямые родственники и дети выражают желание воссоединиться с ними, то и мы будем рассматривать эту возможность, чтобы им помочь. Поэтому сейчас обращаюсь к родным (родителям и другим родственникам, если родители погибли) тех детей, которые оказались на территории РФ: обращайтесь к нам, предоставляйте информацию, мы будем способствовать возвращению", – объяснил Лубинец.
Украинский омбудсмен отметил, что российская коллега "сама сказала, что у них есть дети, которые не хотят находиться в России, но не имеют контакта со своими родными, и готовы их передать".
"Но они не согласились передать нам список этих детей, чтобы мы искали родственников", – подчеркнул Лубинец.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В России 18 июня 202 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.
В декабре Лубинец говорил, что Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8600 вывезли принудительно.