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Лубинец: Россия отказалась передать список детей из Украины, которые не хотят находиться в РФ

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Лубинец призвал родителей предоставлять информацию о пропавших детях
Лубинец призвал родителей предоставлять информацию о пропавших детях
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 15 января, что во время переговоров в Турции с российским омбудсменом Татьяной Москальковой была достигнута договоренность о воссоединении семей с детьми, разлученных в ходе российской агрессии.

"Мы согласовали, что вопрос воссоединения семей должен решаться максимально быстро, и здесь не о чем вести какие-то переговоры. То есть дети с одной стороны, родители или семья – с другой, нужно сделать так, чтобы они воссоединились", – сказал Лубинец.

По его словам, Москалькова спрашивала, что будет, если родственники в России, а дети – в Украине, и он ответил, что "действует такой же подход".

"Если мы будем видеть, что это прямые родственники и дети выражают желание воссоединиться с ними, то и мы будем рассматривать эту возможность, чтобы им помочь. Поэтому сейчас обращаюсь к родным (родителям и другим родственникам, если родители погибли) тех детей, которые оказались на территории РФ: обращайтесь к нам, предоставляйте информацию, мы будем способствовать возвращению", – объяснил Лубинец.

Украинский омбудсмен отметил, что российская коллега "сама сказала, что у них есть дети, которые не хотят находиться в России, но не имеют контакта со своими родными, и готовы их передать".

"Но они не согласились передать нам список этих детей, чтобы мы искали родственников", – подчеркнул Лубинец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В России 18 июня 202 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

В декабре Лубинец говорил, что Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8600 вывезли принудительно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, переговоры, дети, украинцы, омбудсмен, война России против Украины, семья, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, родители
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