"Обменялись предложениями". Лубинец встретился с Москальковой в Турции

Лубинец и Москалькова встретились вдвоем, запланирована еще трехсторонняя встреча Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

"Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялась встреча с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой", – написал Лубинец.

По его словам, на встрече обсудили "широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран".

"Также обменялись конкретными предложениями", – добавил он.

Насколько результативным было обсуждение, Лубинец не уточнил.

Москалькова также сообщила о проведенном разговоре, но еще более лаконично.

"Состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Д. Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", – написала она.

Помимо двухсторонних переговоров должна состояться еще встреча в трехстороннем формате – с участием главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча. Об этом Лубинец и Малкоч сообщали на пресс-конференции 10 января, писал "Укринформ".

На этой встрече планируют обсудить вопросы прав человека, прав детей, определить "дорожную карту" по обмену раненых военных.