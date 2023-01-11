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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Обменялись предложениями". Лубинец встретился с Москальковой в Турции

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Лубинец и Москалькова встретились вдвоем, запланирована еще трехсторонняя встреча
Лубинец и Москалькова встретились вдвоем, запланирована еще трехсторонняя встреча
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Украинский и российский уполномоченные по правам человека Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова встретились в Анкаре во время международной конференции омбудсменов. Об этом Лубинец сообщил в Telegram утром 11 января.

"Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялась встреча с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой", – написал Лубинец.

По его словам, на встрече обсудили "широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран".

"Также обменялись конкретными предложениями", – добавил он.

Насколько результативным было обсуждение, Лубинец не уточнил.

Москалькова также сообщила о проведенном разговоре, но еще более лаконично.

"Состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Д. Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", – написала она.

Помимо двухсторонних переговоров должна состояться еще встреча в трехстороннем формате – с участием главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча. Об этом Лубинец и Малкоч сообщали на пресс-конференции 10 января, писал "Укринформ"

На этой встрече планируют обсудить вопросы прав человека, прав детей, определить "дорожную карту" по обмену раненых военных. 

Теги: Россия, Турция, права человека, переговоры, раненые, омбудсмен, война России против Украины, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец
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