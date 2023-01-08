Состоялся очередной обмен пленными, Украина вернула из плена РФ 50 своих защитников

Среди освобожденных из плена военнослужащих 33 офицеров и 17 рядовых и сержантов Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из Вооруженных сил Украины, Сил территориальной обороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Военно-морских сил, а также Сил спецопераций. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят с донецкого направления из-под Бахмута, а также из Киевской, Черниговской, Херсонской области и других регионов, где продолжались бои", – сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что это не последний обмен.

Лубинец добавил, что всем освобожденным из плена окажут медицинскую помощь, они пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, где мы совместно с другими органами государства работаем над освобождением наших людей, продолжает свою работу", – подчеркнул он.