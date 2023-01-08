ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Состоялся очередной обмен пленными, Украина вернула из плена РФ 50 своих защитников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди освобожденных из плена военнослужащих 33 офицеров и 17 рядовых и сержантов
Среди освобожденных из плена военнослужащих 33 офицеров и 17 рядовых и сержантов
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

8 января состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, сообщили уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из Вооруженных сил Украины, Сил территориальной обороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Военно-морских сил, а также Сил спецопераций. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят с донецкого направления из-под Бахмута, а также из Киевской, Черниговской, Херсонской области и других регионов, где продолжались бои", – сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что это не последний обмен.

Лубинец добавил, что всем освобожденным из плена окажут медицинскую помощь, они пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, где мы совместно с другими органами государства работаем над освобождением наших людей, продолжает свою работу", – подчеркнул он.

Контекст:

Последний обмен пленными состоялся 31 декабря. В ходе него Украине удалось вернуть домой 140 человек, среди них были и защитники Мариуполя.

Всего, согласно данным координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госпогранслужба, Мариуполь, плен, пленные, реабилитация, война России против Украины, Бахмут, обмен пленными, Дмитрий Лубинец, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (243925)
2
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (163024)
3
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (153927)
4
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью (118612)
5
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (117199)
6
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (107293)
7
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (58027)
8
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост (50811)
 
 
 
 