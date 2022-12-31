Украина вернула из российского плена 140 защитников

"В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но возвращаем наших людей. Это очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой", – написал глава ОП.

Среди тех, кто вернулся из плена, есть раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРО из Славутича, среди них родители и сыновья, а также бойцы с Бахмутского направления, сообщил Ермак.

В числе возвращенных – 82 бойца Вооруженных Сил Украины, 15 из Территориальной обороны, 22 из Национальной гвардии Украины, 11 из Военно-Морских Сил и 10 из Государственной пограничной службы Украины. Среди них 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицеров и 118 сержантов и солдат.

"Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Добро пожаловать домой, дорогие", – написал Ермак.