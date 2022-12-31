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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула из российского плена 140 защитников

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Украина под Новый год провела обмен пленными
Украина под Новый год провела обмен пленными
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Украина провела очередной обмен пленными с Россией, домой вернулись 140 человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак 31 декабря в Telegram

"В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но возвращаем наших людей. Это очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой", – написал глава ОП.

Среди тех, кто вернулся из плена, есть раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРО из Славутича, среди них  родители и сыновья, а также бойцы с Бахмутского направления, сообщил Ермак.

В числе возвращенных – 82 бойца Вооруженных Сил Украины, 15 из Территориальной обороны, 22 из Национальной гвардии Украины, 11 из Военно-Морских Сил и 10 из Государственной пограничной службы Украины. Среди них 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицеров и 118 сержантов и солдат.

"Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Добро пожаловать домой, дорогие", – написал Ермак.

Контекст:

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Последний обмен пленными состоялся 14 декабря, домой вернулись 64 украинских военных и гражданин США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал 28 декабря, что с начала войны из российского плена удалось освободить 1456 украинцев.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: плен, пленные, война России против Украины, обмен пленными, Андрей Ермак
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