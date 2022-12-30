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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак встретился с бывшими военнопленными

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Ермак провел встречу с бывшими военнопленными
Ермак провел встречу с бывшими военнопленными
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и провел встречу с украинскими защитниками и защитницами, освобожденными из российского плена. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Офиса президента.

По мнению Ермака, бывший опыт пленных будет способствовать построению правильной и эффективной работы штаба, а также улучшению коммуникации с родными и близкими военных, которые еще находятся в плену в РФ или на временно оккупированных территориях.

"Для нас очень важна именно ваша экспертиза – насколько это делается правильно. Потому что вы через этот ад прошли, вы были непосредственно осведомлены обо всех деталях на каждой части процесса обмена, вы лучше знаете, что было так, что не так", – сказал Ермак.

По словам главы ОП, необходимо усовершенствовать работу штаба таким образом, чтобы и украинское общество, и каждый воин, сегодня защищающий Украину, понимали, что они – под защитой украинского государства.

Глава ОП рассказал, что больше месяца назад военнопленные пожаловались на бюрократические сложности с восстановлением документов. По его поручению Министерство цифровой трансформации разработало услугу в "Дії" – "Персональний менеджер", с помощью которой освобожденные из плена могут получить помощь в восстановлении паспорта, свидетельства о браке, водительских прав и так далее

Контекст:

В результате работы Координационного штаба из плена РФ было освобождено уже 1456 украинских защитников, отметил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов Буданов.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Последний обмен пленными состоялся 14 декабря, домой вернулись 64 украинских военных и гражданин США.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Украина, военные, помощь, пленные, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Ермак, встреча, Министерство цифровой трансформации
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