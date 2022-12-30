Ермак встретился с бывшими военнопленными

По мнению Ермака, бывший опыт пленных будет способствовать построению правильной и эффективной работы штаба, а также улучшению коммуникации с родными и близкими военных, которые еще находятся в плену в РФ или на временно оккупированных территориях.

"Для нас очень важна именно ваша экспертиза – насколько это делается правильно. Потому что вы через этот ад прошли, вы были непосредственно осведомлены обо всех деталях на каждой части процесса обмена, вы лучше знаете, что было так, что не так", – сказал Ермак.

По словам главы ОП, необходимо усовершенствовать работу штаба таким образом, чтобы и украинское общество, и каждый воин, сегодня защищающий Украину, понимали, что они – под защитой украинского государства.

Глава ОП рассказал, что больше месяца назад военнопленные пожаловались на бюрократические сложности с восстановлением документов. По его поручению Министерство цифровой трансформации разработало услугу в "Дії" – "Персональний менеджер", с помощью которой освобожденные из плена могут получить помощь в восстановлении паспорта, свидетельства о браке, водительских прав и так далее