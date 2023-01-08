Украинский омбудсмен сообщил, что через несколько дней в Турции встретится с Москальковой

"Главный вопрос, который будем обсуждать, – это возвращение домой наших героев и героинь. Отдельно будем поднимать вопрос о возвращении гражданских заложников, которых РФ массово задержала на временно оккупированных территориях и не отпускает домой. Планы амбициозны", – написал он.

По словам Лубинца, неизвестно, как будет вести себя российская сторона.

"Однако предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы рассматривать этот вопрос. Замечу, что гражданских, согласно Женевским конвенциям, мы не можем обменивать. Гражданских РФ должна отпустить!" – заявил омбудсмен.