Украинский омбудсмен сообщил, что через несколько дней в Турции встретится с Москальковой

"Главный вопрос, который будем обсуждать, – это возвращение домой наших героев и героинь. Отдельно будем поднимать вопрос о возвращении гражданских заложников, которых РФ массово задержала на временно оккупированных территориях и не отпускает домой. Планы амбициозны", – написал он.
По словам Лубинца, неизвестно, как будет вести себя российская сторона.
"Однако предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы рассматривать этот вопрос. Замечу, что гражданских, согласно Женевским конвенциям, мы не можем обменивать. Гражданских РФ должна отпустить!" – заявил омбудсмен.
Последний обмен пленными состоялся 31 декабря 2022 года. В ходе него Украине удалось вернуть домой 140 человек, среди них были и защитники Мариуполя.
По данным координационного штаба по вопроса обращения с военнопленными на 1 января 2023 года, с 24 февраля состоялось 35 обменов пленными с РФ. Удалось освободить 1596 человек – военных и гражданских, в том числе 187 женщин.