Лубинец заявил, что ответственность за роспуск миссии ООН по расследованию теракта в Оленовке полностью лежит на России

По его словам, Украина на всех уровнях озвучивала важность полного расследования преступлений российской армии, из-за которого погибли украинские военнопленные. И именно Россия не предоставила доступ в Оленовку ни Украине, ни международным организациям.

Лубинец отметил, что еще одним фактором, который, вероятно, может быть причиной роспуска миссии, является то, что из трех иностранцев, входящих в ее состав, фактически все находятся под влиянием России.

"Я призываю мир не опускать руки, а продолжать попытки вынудить Россию показать следы совершенного преступления! Это не игра в тайники, это циничное преступление, за которое должно быть наказание", – написал Лубинец.

О том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по расследованию обстрела СИЗО в Оленовке, 5 января заявил его спикер Стефан Дюжаррик. Решение принято в связи с отсутствием необходимых гарантий безопасности и "условий, необходимых для развертывания миссии на месте", процитировало его Associated Press. Дюжаррик не стал отвечать на вопрос, какая именно из сторон не предоставила необходимых гарантий.