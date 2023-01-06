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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лубинец заявил, что ответственность за роспуск миссии ООН по расследованию теракта в Оленовке полностью лежит на России

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29 июля в Оленовке погибло порядка 50 украинских военнопленных
29 июля в Оленовке погибло порядка 50 украинских военнопленных
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Только препятствия со стороны России стали причиной прекращения миссии ООН по установлению обстоятельств обстрела СИЗО в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в Telegram.

По его словам, Украина на всех уровнях озвучивала важность полного расследования преступлений российской армии, из-за которого погибли украинские военнопленные. И именно Россия не предоставила доступ  в Оленовку ни Украине, ни международным организациям.

Лубинец отметил, что еще одним фактором, который, вероятно, может быть причиной роспуска миссии, является то, что из трех иностранцев, входящих в ее состав, фактически все находятся под влиянием России.

"Я призываю мир не опускать руки, а продолжать попытки вынудить Россию показать следы совершенного преступления! Это не игра в тайники, это циничное преступление, за которое должно быть наказание", – написал Лубинец.

О том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по расследованию обстрела СИЗО в Оленовке, 5 января заявил его спикер Стефан Дюжаррик. Решение принято в связи с отсутствием необходимых гарантий безопасности и "условий, необходимых для развертывания миссии на месте", процитировало его Associated Press. Дюжаррик не стал отвечать на вопрос, какая именно из сторон не предоставила необходимых гарантий.

Контекст:

29 июля в результате теракта погибли порядка 50 украинских военнопленных в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве сообщали, что в результате удара погибли около 40 человек, 130 получили ранения.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".

С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни Международный комитет Красного Креста.

Теги: ООН, Донецкая область, пленные, миссия, Оленовка, расследование, омбудсмен, война России против Украины, Антониу Гутерриш, Дмитрий Лубинец
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