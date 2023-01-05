ООН расформировала миссию по расследованию обстрела колонии в Оленовке

По словам Дюжаррика, такое решение Гутерриш принял в связи с отсутствием необходимых гарантий безопасности и "условий, необходимых для развертывания миссии на месте".
"У нас было политическое соглашение, но для столь сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", – цитирует Дюжаррика "Радіо Свобода".
Спикер главы ООН не стал отвечать на вопрос, какая именно со сторон не предоставила необходимых гарантий.
Представитель при этом добавил, что миссия может быть возобновлена в будущем, но при отсутствии прогресса сейчас следует разрешить вошедшим в ее состав людям вернуться к обычной работе.
"Как только что мы ощутим, что есть необходимые гарантии безопасности и мы можем туда отправиться, миссия будет возобновлена", – добавил он.
29 июля в результате теракта погибли порядка 50 украинских военнопленных в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ.
В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве сообщали, что в результате удара погибли около 40 человек, 130 получили ранения.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".
С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни Международный комитет Красного креста.