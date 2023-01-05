ООН расформировала миссию по расследованию обстрела колонии в Оленовке

По словам Дюжаррика, такое решение Гутерриш принял в связи с отсутствием необходимых гарантий безопасности и "условий, необходимых для развертывания миссии на месте".

"У нас было политическое соглашение, но для столь сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", – цитирует Дюжаррика "Радіо Свобода".

Спикер главы ООН не стал отвечать на вопрос, какая именно со сторон не предоставила необходимых гарантий.

Представитель при этом добавил, что миссия может быть возобновлена в будущем, но при отсутствии прогресса сейчас следует разрешить вошедшим в ее состав людям вернуться к обычной работе.

"Как только что мы ощутим, что есть необходимые гарантии безопасности и мы можем туда отправиться, миссия будет возобновлена", – добавил он.