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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ООН расформировала миссию по расследованию обстрела колонии в Оленовке

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Гутерриш расформировал миссию из-за отсутствия гарантий безопасности для ее членов
Гутерриш расформировал миссию из-за отсутствия гарантий безопасности для ее членов
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по расследованию обстрела СИЗО в Оленовке Донецкой области. Об этом заявил 5 января спикер главы ООН Стефан Дюжаррик, которого цитирует Associated Press.

По словам Дюжаррика, такое решение Гутерриш принял в связи с отсутствием необходимых гарантий безопасности и "условий, необходимых для развертывания миссии на месте".

"У нас было политическое соглашение, но для столь сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", – цитирует Дюжаррика "Радіо Свобода".

Спикер главы ООН не стал отвечать на вопрос, какая именно со сторон не предоставила необходимых гарантий.

Представитель при этом добавил, что миссия может быть возобновлена в будущем, но при отсутствии прогресса сейчас следует разрешить вошедшим в ее состав людям вернуться к обычной работе.

"Как только что мы ощутим, что есть необходимые гарантии безопасности и мы можем туда отправиться, миссия будет возобновлена", – добавил он.

Контекст:

29 июля в результате теракта погибли порядка 50 украинских военнопленных в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве сообщали, что в результате удара погибли около 40 человек, 130 получили ранения.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".

С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни Международный комитет Красного креста

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, война, СИЗО, военные, Оленовка, расследование, обстрелы, война России против Украины, взрывы, Антониу Гутерриш, колония
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