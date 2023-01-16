Кулеба: ОБСЕ проводит расследование из-за перевозки автомобилей организации из РФ на оккупированную территорию Украины

Кулеба (на фото) после переговоров с Османи призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Об этом 16 января в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, который в 2023 году занимает должность действующего председателя ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Знаю, что ОБСЕ проводит расследования по этому вопросу. Мы обсудили с моим коллегой сегодня, как не допустить, предотвратить провокации РФ, которые могут повлиять на репутацию ОБСЕ в условиях вооруженного конфликта", – сообщил Кулеба.

Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. В ходе визита в Украину он посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области и призвал к прочному миру в Украине.

Кулеба после переговоров с Османи призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ.

Глава ОБСЕ после встречи с президентом Владимиром Зеленским призвал к немедленному возвращению миссии организации в Украину.

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины с 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.

В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.