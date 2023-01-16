Кулеба: ОБСЕ проводит расследование из-за перевозки автомобилей организации из РФ на оккупированную территорию Украины

Об этом 16 января в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, который в 2023 году занимает должность действующего председателя ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.
"Знаю, что ОБСЕ проводит расследования по этому вопросу. Мы обсудили с моим коллегой сегодня, как не допустить, предотвратить провокации РФ, которые могут повлиять на репутацию ОБСЕ в условиях вооруженного конфликта", – сообщил Кулеба.
Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. В ходе визита в Украину он посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области и призвал к прочному миру в Украине.
Кулеба после переговоров с Османи призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ.
Глава ОБСЕ после встречи с президентом Владимиром Зеленским призвал к немедленному возвращению миссии организации в Украину.
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины с 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.
В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.
Российский пропагандист и военкор Александр Коц 15 января опубликовал видео, на котором эвакуаторы везут автомобили ОБСЕ в сторону временно оккупированного Луганска. Он добавил, что в российском Ростове-на-Дону 12 января прохожие стали свидетелями того, как при помощи крана рабочие перемещали внедорожники миссии ОБСЕ с парковки возле железнодорожного вокзала.
По данным СМИ, когда специальная мониторинговая миссия ОБСЕ бежала из Украины, она бросила десятки бронированных автомобилей на стоянке железнодорожного вокзала в России и забрала ключи.
В ОБСЕ заявили, что у нее сейчас нет никакого присутствия на Донбассе – "если вы увидите на Донбассе любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются для целей ОБСЕ".
Украинский военкор Андрей Цаплиенко считает, что автомобили ОБСЕ нужны россиянам для провокаций. По его словам, "их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ".