ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: ОБСЕ проводит расследование из-за перевозки автомобилей организации из РФ на оккупированную территорию Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба (на фото) после переговоров с Османи призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ
Кулеба (на фото) после переговоров с Османи призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Украину беспокоит информация о перевозке автомобилей, принадлежащих ОБСЕ, из России на временно оккупированную территорию страны.

Об этом 16 января в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, который в 2023 году занимает должность действующего председателя ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Знаю, что ОБСЕ проводит расследования по этому вопросу. Мы обсудили с моим коллегой сегодня, как не допустить, предотвратить провокации РФ, которые могут повлиять на репутацию ОБСЕ в условиях вооруженного конфликта", – сообщил Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/575131594040653/

Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. В ходе визита в Украину он посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области и призвал к прочному миру в Украине.

Кулеба после переговоров с Османи призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ.

Глава ОБСЕ после встречи с президентом Владимиром Зеленским призвал к немедленному возвращению миссии организации в Украину.

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины с 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.

В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

Контекст:

Российский пропагандист и военкор Александр Коц 15 января опубликовал видео, на котором эвакуаторы везут автомобили ОБСЕ в сторону временно оккупированного Луганска. Он добавил, что в российском Ростове-на-Дону 12 января прохожие стали свидетелями того, как при помощи крана рабочие перемещали внедорожники миссии ОБСЕ с парковки возле железнодорожного вокзала.

По данным СМИ, когда специальная мониторинговая миссия ОБСЕ бежала из Украины, она бросила десятки бронированных автомобилей на стоянке железнодорожного вокзала в России и забрала ключи.

В ОБСЕ заявили, что у нее сейчас нет никакого присутствия на Донбассе – "если вы увидите на Донбассе любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются для целей ОБСЕ".

Украинский военкор Андрей Цаплиенко считает, что автомобили ОБСЕ нужны россиянам для провокаций. По его словам, "их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ".

Теги: Россия, Украина, Луганск, автомобили, ОБСЕ, МИД Украины, переговоры, провокации, миссия, Дмитрий Кулеба, расследование, война России против Украины, пресс-конференция, визит, Буяр Османи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (147793)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (113681)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (98221)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (86239)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (77998)
6
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (65388)
7
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (62611)
8
Умерла актриса Инна Чурикова (43877)
 
 
 
 