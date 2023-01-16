В сети появилось видео, как оккупанты везут на Донбасс автомобили ОБСЕ. В организации отрицают свое присутствие в регионе

По словам Коца, автомобили были замечены на пункте пропуска "Изварино" в оккупированной Луганской области, колонна двигалась в сторону Луганска.

Он также добавил, что в российском Ростове-на-Дону 12 января прохожие стали свидетелями того, как при помощи крана рабочие перемещали внедорожники миссии ОБСЕ с парковки возле железнодорожного вокзала.

При этом сама миссия в своем Twitter отмечает, что у нее сейчас нет никакого присутствия на Донбассе.

"Если вы увидите на Донбассе любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются для целей ОБСЕ", – говорится в сообщении.

* ОБСЄ не має присутності на Донбасі. Якщо ви побачите на Донбасі будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються для цілей ОБСЄ. — OSCE (@OSCE) January 16, 2023

Корреспондент Financial Times в Украине Кристофер Миллер в своем Twitter объяснил, что когда Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ бежала из Украины, она бросила десятки бронированных автомобилей на стоянке железнодорожного вокзала в России и забрала ключи.

"Непонятно, что с ними [автомобилями] делает Россия. Ростовчане, военные блогеры и представители "ДНР/ЛНР" месяцами спорят о том, что автомобили ОБСЕ должны быть конфискованы и использованы для различных целей: например, для врачей или военнослужащих на передовой", – добавил он.

It’s unclear what Russia is doing with them. Rostov residents, milbloggers, and DNR/LNR types have argued for months that the OSCE vehicles should be confiscated and put to various uses: given to doctors or troops at the frontline, for example. — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 15, 2023

Украиский военный корреспондент Андрей Цаплиенко считает, что автомобили ОБСЕ нужны россиянам для провокаций.

"Например, их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ. Такая провокация с последующим тиражированием в российских медиа позволила бы отвести медийное внимание от реального военного преступления, совершенного россиянами в Днепре", – написал он.