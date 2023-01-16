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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В сети появилось видео, как оккупанты везут на Донбасс автомобили ОБСЕ. В организации отрицают свое присутствие в регионе

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Сообщения о перемещении автомобилей ОБСЕ появились 15 января
Сообщения о перемещении автомобилей ОБСЕ появились 15 января
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Российский пропагандист и военный корреспондент Александр Коц 15 января опубликовал в своем Telegram видео, на котором эвакуаторы везут автомобили ОБСЕ в сторону Луганска. При этом в самой миссии уверяют, что они не присутствуют на Донбассе.

По словам Коца, автомобили были замечены на пункте пропуска "Изварино" в оккупированной Луганской области, колонна двигалась в сторону Луганска.

Он также добавил, что в российском Ростове-на-Дону 12 января прохожие стали свидетелями того, как при помощи крана рабочие перемещали внедорожники миссии ОБСЕ с парковки возле железнодорожного вокзала. 

При этом сама миссия в своем Twitter отмечает, что у нее сейчас нет никакого присутствия на Донбассе.

"Если вы увидите на Донбассе любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются для целей ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Корреспондент Financial Times в Украине Кристофер Миллер в своем Twitter объяснил, что когда Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ бежала из Украины, она бросила десятки бронированных автомобилей на стоянке железнодорожного вокзала в России и забрала ключи. 

"Непонятно, что с ними [автомобилями] делает Россия. Ростовчане, военные блогеры и представители "ДНР/ЛНР" месяцами спорят о том, что автомобили ОБСЕ должны быть конфискованы и использованы для различных целей: например, для врачей или военнослужащих на передовой", – добавил он.

Украиский военный корреспондент Андрей Цаплиенко считает, что автомобили ОБСЕ нужны россиянам для провокаций.

"Например, их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ. Такая провокация с последующим тиражированием в российских медиа позволила бы отвести медийное внимание от реального военного преступления, совершенного россиянами в Днепре", – написал он.

Контекст:

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины с 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.

В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. 

2 августа тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов. 

29 сентября стало известно, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Луганск, автомобили, ОБСЕ, война, Донбасс, Ростов, Александр Коц, миссия, Андрей Цаплиенко, Financial Times, видео, война России против Украины, блогеры, автомобиль, российские оккупанты
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