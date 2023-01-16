В сети появилось видео, как оккупанты везут на Донбасс автомобили ОБСЕ. В организации отрицают свое присутствие в регионе

По словам Коца, автомобили были замечены на пункте пропуска "Изварино" в оккупированной Луганской области, колонна двигалась в сторону Луганска.
Он также добавил, что в российском Ростове-на-Дону 12 января прохожие стали свидетелями того, как при помощи крана рабочие перемещали внедорожники миссии ОБСЕ с парковки возле железнодорожного вокзала.
При этом сама миссия в своем Twitter отмечает, что у нее сейчас нет никакого присутствия на Донбассе.
"Если вы увидите на Донбассе любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются для целей ОБСЕ", – говорится в сообщении.
* ОБСЄ не має присутності на Донбасі. Якщо ви побачите на Донбасі будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються для цілей ОБСЄ.— OSCE (@OSCE) January 16, 2023
Корреспондент Financial Times в Украине Кристофер Миллер в своем Twitter объяснил, что когда Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ бежала из Украины, она бросила десятки бронированных автомобилей на стоянке железнодорожного вокзала в России и забрала ключи.
"Непонятно, что с ними [автомобилями] делает Россия. Ростовчане, военные блогеры и представители "ДНР/ЛНР" месяцами спорят о том, что автомобили ОБСЕ должны быть конфискованы и использованы для различных целей: например, для врачей или военнослужащих на передовой", – добавил он.
It’s unclear what Russia is doing with them. Rostov residents, milbloggers, and DNR/LNR types have argued for months that the OSCE vehicles should be confiscated and put to various uses: given to doctors or troops at the frontline, for example.— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 15, 2023
Украиский военный корреспондент Андрей Цаплиенко считает, что автомобили ОБСЕ нужны россиянам для провокаций.
"Например, их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ. Такая провокация с последующим тиражированием в российских медиа позволила бы отвести медийное внимание от реального военного преступления, совершенного россиянами в Днепре", – написал он.
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины с 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.
В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.
С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет.
2 августа тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов.
29 сентября стало известно, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.