Глава минобороны Канады прибыла в Киев и объявила о передаче Украине 200 бронемашин Senator

"Сегодня я посещаю Киев, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность Канады с украинским народом. Сегодня утром я встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и я наметила следующие шаги нашей военной помощи Украине", – написала Ананд.
Она отметила, что в Канаде услышали высокую оценку бронетехники компании Roshel ВСУ – ее маневренности, долговечности и ловкости.
"Поэтому мы отправляем в Украину еще 200 таких бронемашин", – подчеркнула Ананд в Twitter.
We’ve heard it clearly: Ukraine’s Armed Forces appreciate the manoeuvrability, durability, and agility of Canadian-made Roshel armoured vehicles. That’s why we’re sending 200 more of these armoured vehicles to Ukraine.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 18, 2023
Канада передаст Украине 200 бронемашин Senator на сумму более чем 90 млн канадских долларов ($67,5 млн по курсу центробанка Канады) в рамках дополнительного пакета военной помощи Украине в размере около $400 млн, о котором 14 ноября 2022 года объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, уточняется на сайте правительства страны.
Senator – это легко маневренные и адаптируемые бронированные транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку персонала и оборудования, а также медицинскую эвакуацию. На них можно легко установить вооружение.
Передачу Украине восьми бронемашин производства канадской компании Roshel Ананд анонсировала в апреле 2022 года в Twitter.
Канада с февраля 2022 года предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов ($750 млн), сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заверил президента Владимира Зеленского в разговоре 3 января 2023 года премьер-министр страны Джастин Трюдо.