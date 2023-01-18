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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава минобороны Канады прибыла в Киев и объявила о передаче Украине 200 бронемашин Senator

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В Канаде услышали высокую оценку бронетехники компании Roshel ВСУ, отметила глава минобороны страны
В Канаде услышали высокую оценку бронетехники компании Roshel ВСУ, отметила глава минобороны страны
Фото: roshel.ca

Глава минобороны Канады Анита Ананд прибыла в Киев 18 января. Об этом она сообщила в Twitter.

"Сегодня я посещаю Киев, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность Канады с украинским народом. Сегодня утром я встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и я наметила следующие шаги нашей военной помощи Украине", – написала Ананд.

Она отметила, что в Канаде услышали высокую оценку бронетехники компании Roshel ВСУ – ее маневренности, долговечности и ловкости.  

"Поэтому мы отправляем в Украину еще 200 таких бронемашин", – подчеркнула Ананд в Twitter.

Канада передаст Украине 200 бронемашин Senator на сумму более чем 90 млн канадских долларов ($67,5 млн по курсу центробанка Канады) в рамках дополнительного пакета военной помощи Украине в размере около $400 млн, о котором 14 ноября 2022 года объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, уточняется на сайте правительства страны.

Senator – это легко маневренные и адаптируемые бронированные транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку персонала и оборудования, а также медицинскую эвакуацию. На них можно легко установить вооружение.

Передачу Украине восьми бронемашин производства канадской компании Roshel Ананд анонсировала в апреле 2022 года в Twitter.

Контекст:

Канада с февраля 2022 года предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов ($750 млн), сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заверил президента Владимира Зеленского в разговоре 3 января 2023 года премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Теги: Киев, Украина, Канада, вооружение, военная помощь, бронетехника, ВСУ, война России против Украины, визит, Анита Ананд
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