Глава минобороны Канады прибыла в Киев и объявила о передаче Украине 200 бронемашин Senator

"Сегодня я посещаю Киев, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность Канады с украинским народом. Сегодня утром я встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и я наметила следующие шаги нашей военной помощи Украине", – написала Ананд.

Она отметила, что в Канаде услышали высокую оценку бронетехники компании Roshel ВСУ – ее маневренности, долговечности и ловкости.

"Поэтому мы отправляем в Украину еще 200 таких бронемашин", – подчеркнула Ананд в Twitter.

We’ve heard it clearly: Ukraine’s Armed Forces appreciate the manoeuvrability, durability, and agility of Canadian-made Roshel armoured vehicles. That’s why we’re sending 200 more of these armoured vehicles to Ukraine. — Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 18, 2023

Канада передаст Украине 200 бронемашин Senator на сумму более чем 90 млн канадских долларов ($67,5 млн по курсу центробанка Канады) в рамках дополнительного пакета военной помощи Украине в размере около $400 млн, о котором 14 ноября 2022 года объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, уточняется на сайте правительства страны.

Senator – это легко маневренные и адаптируемые бронированные транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку персонала и оборудования, а также медицинскую эвакуацию. На них можно легко установить вооружение.

Передачу Украине восьми бронемашин производства канадской компании Roshel Ананд анонсировала в апреле 2022 года в Twitter.