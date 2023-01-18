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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ситуации на фронте: Война замедляется зимой. Россия готовится к реваншу

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Зеленский: Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся
Зеленский: Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся
Фото: president.gov.ua

Зимой темп ведения войны замедлился, рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы после своего обращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе 18 января, трансляция велась на сайте форума.

"Война действительно замедляется зимой. Это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава богу, враг тоже. Выглядит все это так: ежедневно – ожесточенные бои на востоке нашего государства. Мы стоим стойко и крепко, благодаря всем нашим воинам. Живым и тем, кого с нами, к сожалению, уже нет. Очень важно, что мы крепки не только на востоке, где действительно горячо, – мы крепки внутри государства, мы объединены и мобилизованы", – сказал он, отвечая на вопрос о происходящем на фронте сейчас.

Зеленский подчеркнул, что украинцы мотивированы, так как защищают свое государство. 

"Мы не начинали эту войну, но должны ее закончить. Закончить на нашей земле, деоккупируя ее с уважением к нашим людям и суверенитету. Что касается других частей нашего государства, юга и севера, мы контролируем ситуацию. Еще раз подчеркиваю: действительно, немного процессы замедлились. [...] Нужно, чтобы продолжалась поддержка Украины, продолжались поставки соответствующей амуниции, которая нам нужна для преимущества над врагом на поле боя. Также нам нужна финансовая поддержка", – продолжил он и выразил благодарность странам за предоставленную помощь.

Также Зеленский рассказал об ударах РФ по объектам энергетики в Украине и о преодолении последствий этих атак.

"В принципе, так все выглядит. Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 января Зеленский говорил, что РФ готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, а характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Всемирный экономический форум, Давос, энергетика, оборона, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, финансы
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