Украинские авиация, артиллерия и ракетчики нанесли за сутки 19 ударов по объектам противника – Генштаб ВСУ

Ракетчики и артиллеристы поразили три цели, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и три – по позициям его зенитных ракетных комплексов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы оккупантов и одну станцию радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

Также украинцы уничтожили вертолет Ка-52 и экспериментальный разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР", отметили в Генштабе ВСУ.

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