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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские авиация, артиллерия и ракетчики нанесли за сутки 19 ударов по объектам противника – Генштаб ВСУ

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Ракетчики и артиллеристы поразили три цели, отметили в Генштабе ВСУ
Ракетчики и артиллеристы поразили три цели, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за сутки поразили районы сосредоточения российских оккупантов, их оружие и пункт управления. Об этом проинформировал 18 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и три – по позициям его зенитных ракетных комплексов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы оккупантов и одну станцию радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

Также украинцы уничтожили вертолет Ка-52 и экспериментальный разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР", отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0fUaMz6ojTQGVqtBqKG5ZhYDArGCDfTG7cNTBy4toXJJqsjeXreKWAFiCV7JFTx2dl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 117 770 человек личного состава и 276 вертолетов противника.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери армии России
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