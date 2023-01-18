Украинские авиация, артиллерия и ракетчики нанесли за сутки 19 ударов по объектам противника – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и три – по позициям его зенитных ракетных комплексов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы оккупантов и одну станцию радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.
Также украинцы уничтожили вертолет Ка-52 и экспериментальный разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР", отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 117 770 человек личного состава и 276 вертолетов противника.