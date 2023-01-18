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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты собираются группами и мародерят – Генштаб ВСУ

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Оккупанты контролируют часть Херсонской области
Оккупанты контролируют часть Херсонской области
Фото: ЕРА

Российские оккупанты забирают бытовую технику у жителей оккупированных территорий Херсонской области. Об этом проинформировал 18 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупационные войска не прекращают мародерство на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Сирогозы Херсонской области оккупанты, передвигаясь группами по 10–15 человек, обыскивают пустые помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0fUaMz6ojTQGVqtBqKG5ZhYDArGCDfTG7cNTBy4toXJJqsjeXreKWAFiCV7JFTx2dl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска контролируют часть Херсонской области на левом берегу реки Днепр, с правобережной части региона оккупантов изгнали осенью 2022 года.

Жителей оккупированных территорий россияне терроризируют и лишают возможности получать альтернативную информацию, отмечали в Генштабе ВСУ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, обыск, мародеры, война России против Украины, население, российские оккупанты, россияне
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