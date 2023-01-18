В Херсонской области оккупанты собираются группами и мародерят – Генштаб ВСУ

"Российские оккупационные войска не прекращают мародерство на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Сирогозы Херсонской области оккупанты, передвигаясь группами по 10–15 человек, обыскивают пустые помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)