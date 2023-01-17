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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила сотруднику ФСБ РФ о подозрении в организации похищений и пыток украинцев в Херсонской области

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В СБУ заявили о разоблачении представителя российских спецслужб, принимавшего участие в войне против Украины
В СБУ заявили о разоблачении представителя российских спецслужб, принимавшего участие в войне против Украины
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины идентифицировала сотрудника ФСБ, координировавшего карательные органы российских оккупантов во время оккупации Херсона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ 17 января в Telegram.

По данным следствия, речь идет о кадровом сотруднике 3-го отдела 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Сергее Синицыне с позывным Сабир.

В марте прошлого года он прибыл во временно захваченный Херсон для формирования карательных органов местной оккупационной администрации, говорится в сообщении. По версии следствия, находясь в составе так называемой "временной оперативной группы №8", чиновник принимал непосредственное участие в создании подконтрольного Москве "главного управления МВД Херсонской области".

Именно это псевдообразование выполняет задачи Кремля по проведению массовых репрессий против жителей захваченных районов юга Украины, заявляют в СБУ.

По данным следствия, подозреваемый лично согласовывал назначение руководителей и "оперативный состав" оккупационного органа, а затем координировал их рейды против граждан. СБУ зафиксировала факты похищения и истязания людей.

Также, по данным СБУ, подозреваемый занимался созданием российского агентурного аппарата для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе, для чего пытался вербовать бывших правоохранителей и местных чиновников. По указанию Сабира они должны были выявлять и сдавать россиянам места нахождения участников движения сопротивления, говорится в сообщении.

По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель ФСБ вместе с другими российскими захватчиками скрылся на левом берегу Днепра.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Контекст:

По состоянию на 17 января 2023 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину Офис генерального прокурора зафиксировал 17 163 преступления против национальной безопасности.

Теги: СБУ, ФСБ, Херсонская область, похищение, пытки, российская агрессия, война России против Украины, подозрение, российские оккупанты
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