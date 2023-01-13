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"Охранял пыточную". СБУ задержала подозреваемого в работе на оккупантов во время оккупации Херсона

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В СБУ сообщили, что подозреваемый решил сбежать в Одессу, но его задержали
В СБУ сообщили, что подозреваемый решил сбежать в Одессу, но его задержали
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который, по данным следствия, охранял российскую пыточную во время оккупации Херсона. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 13 января.

"Приспешником врага оказался бывший работник местного исправительного учреждения, который после захвата украинского города пошел на сотрудничество с российскими захватчиками", – говорится в сообщении.

За это ему предложили "должность" в созданной оккупантами "исправительной колонии". Мужчина, по данным следствия, добровольно согласился на предложение. 

"Его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта России, в который рашисты незаконно заключали репрессированных местных жителей. Большинство потерпевших были участниками движения сопротивления. В застенках оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом. Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российской пыточной", – сообщили в СБУ.

После освобождения украинскими военными Херсона мужчина решил сбежать в Одессу и "залечь на дно", отметили в пресс-центре. Но правоохранители его нашли и задержали. Ему сообщили о подозрении по  ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

По данным Офиса генпрокурора на 23 декабря 2022 года, на деоккупированных территориях Украины после ухода российских войск выявили 54 места жестокого обращения с населением, так называемых пыточных. В Единый реестр досудебных расследований внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Херсон, пытки, война России против Украины
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