"Охранял пыточную". СБУ задержала подозреваемого в работе на оккупантов во время оккупации Херсона

В СБУ сообщили, что подозреваемый решил сбежать в Одессу, но его задержали Фото: ssu.gov.ua

"Приспешником врага оказался бывший работник местного исправительного учреждения, который после захвата украинского города пошел на сотрудничество с российскими захватчиками", – говорится в сообщении.

За это ему предложили "должность" в созданной оккупантами "исправительной колонии". Мужчина, по данным следствия, добровольно согласился на предложение.

"Его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта России, в который рашисты незаконно заключали репрессированных местных жителей. Большинство потерпевших были участниками движения сопротивления. В застенках оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом. Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российской пыточной", – сообщили в СБУ.

После освобождения украинскими военными Херсона мужчина решил сбежать в Одессу и "залечь на дно", отметили в пресс-центре. Но правоохранители его нашли и задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).