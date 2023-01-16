СБУ задержала двух человек по подозрению в "сливе" россиянам конспиративных данных Сил спецопераций во время оккупации Херсона

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще двух агентов ФСБ в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Одним из них оказался местный житель, которого военнослужащие ССО ВСУ привлекали для выполнения оперативно-боевых задач на южном фронте", – говорится в сообщении.
По информации СБУ, во время захвата Херсона мужчина перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. В июне 2022 года он передал двум представителям ФСБ с позывными Марс и Зеленый адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне.
"Также злоумышленник раскрыл врагу местонахождение оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города. Полученную информацию агрессор использовал для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями", – заявили в СБУ.
В спецслужбе добавили, что подозреваемый пытался склонять местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах юга.
Другой фигурант – знакомый первого, контрактник одной из бригад ВСУ. В июне он попал в плен к россиянам.
"Там он всячески пытался доказать свою лояльность русским оккупантам. Для этого он передал ФСБ адрес проживания родного брата командира своей боевой группы, которого затем захватчики схватили в плен. Также предоставлял врагу информацию о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения", – сообщили в спецслужбе.
Впоследствии, уточнили в СБУ, военного вернули украинской стороне.
"После освобождения Херсона оба предателя пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Но контрразведчики СБУ разоблачили их преступную деятельность и задержали в результате спецоперации в Херсоне и Одессе", – говорится в сообщении.
Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.