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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала двух человек по подозрению в "сливе" россиянам конспиративных данных Сил спецопераций во время оккупации Херсона

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Полученную информацию россияне использовали для захвата в плен в Херсоне нескольких украинских военных с семьями, заявили в СБУ
Полученную информацию россияне использовали для захвата в плен в Херсоне нескольких украинских военных с семьями, заявили в СБУ
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Служба безопасности Украины заявила 16 января о задержании предателей, которые "сливали" конспиративные базы Сил специальных операций (ССО) ВСУ во время оккупации Херсона.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще двух агентов ФСБ в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Одним из них оказался местный житель, которого военнослужащие ССО ВСУ привлекали для выполнения оперативно-боевых задач на южном фронте",  говорится в сообщении.

По информации СБУ, во время захвата Херсона мужчина перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. В июне 2022 года он передал двум представителям ФСБ с позывными Марс и Зеленый адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне.

"Также злоумышленник раскрыл врагу местонахождение оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города. Полученную информацию агрессор использовал для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями", – заявили в СБУ.

В спецслужбе добавили, что подозреваемый пытался склонять местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах юга. 

Другой фигурант – знакомый первого, контрактник одной из бригад ВСУ. В июне он попал в плен к россиянам.

"Там он всячески пытался доказать свою лояльность русским оккупантам. Для этого он передал ФСБ адрес проживания родного брата командира своей боевой группы, которого затем захватчики схватили в плен. Также предоставлял врагу информацию о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения", – сообщили в спецслужбе.

Впоследствии, уточнили в СБУ, военного вернули украинской стороне.

"После освобождения Херсона оба предателя пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Но контрразведчики СБУ разоблачили их преступную деятельность и задержали в результате спецоперации в Херсоне и Одессе", – говорится в сообщении. 

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: СБУ, Одесса, Херсон, военные, оккупация, ФСБ, плен, контрразведка, предательство, госизмена, спецслужбы, война России против Украины, военнослужащий, ССО, Силы специальных операций, Служба безопасности Украины
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