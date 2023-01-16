СБУ задержала двух человек по подозрению в "сливе" россиянам конспиративных данных Сил спецопераций во время оккупации Херсона

Полученную информацию россияне использовали для захвата в плен в Херсоне нескольких украинских военных с семьями, заявили в СБУ Фото: Yan Dobronosov / Facebook

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще двух агентов ФСБ в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Одним из них оказался местный житель, которого военнослужащие ССО ВСУ привлекали для выполнения оперативно-боевых задач на южном фронте", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, во время захвата Херсона мужчина перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. В июне 2022 года он передал двум представителям ФСБ с позывными Марс и Зеленый адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне.

"Также злоумышленник раскрыл врагу местонахождение оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города. Полученную информацию агрессор использовал для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями", – заявили в СБУ.

В спецслужбе добавили, что подозреваемый пытался склонять местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах юга.

Другой фигурант – знакомый первого, контрактник одной из бригад ВСУ. В июне он попал в плен к россиянам.

"Там он всячески пытался доказать свою лояльность русским оккупантам. Для этого он передал ФСБ адрес проживания родного брата командира своей боевой группы, которого затем захватчики схватили в плен. Также предоставлял врагу информацию о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения", – сообщили в спецслужбе.

Впоследствии, уточнили в СБУ, военного вернули украинской стороне.

"После освобождения Херсона оба предателя пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Но контрразведчики СБУ разоблачили их преступную деятельность и задержали в результате спецоперации в Херсоне и Одессе", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.