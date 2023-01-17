Оккупанты пытаются изолировать жителей Херсонской области от альтернативной информации – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты пытаются изолировать гражданское население на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации. Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что "под предлогом поисков украинских диверсантов захватчики совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области", а также "усиливают поисковые мероприятия своих дезертиров на временно захваченных территориях".

"На херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелов из реактивных систем залплового огня подверглись Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)