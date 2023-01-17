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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются изолировать жителей Херсонской области от альтернативной информации – Генштаб ВСУ

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Оккупанты контролируют левобережную часть Херсонской области
Оккупанты контролируют левобережную часть Херсонской области
Фото: ЕРА

Жителям оккупированной части Херсонской области россияне перекрыли доступ к украинским мобильным сетям. Об этом проинформировал 17 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты пытаются изолировать гражданское население на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации. Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что "под предлогом поисков украинских диверсантов захватчики совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области", а также "усиливают поисковые мероприятия своих дезертиров на временно захваченных территориях".

"На херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелов из реактивных систем залплового огня подверглись Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября прошлого года отдать приказ об отводе российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Херсонская область, телефоны, диверсанты, война России против Украины, население, российские оккупанты
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