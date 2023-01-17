Оккупанты пытаются изолировать жителей Херсонской области от альтернативной информации – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты пытаются изолировать гражданское население на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации. Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что "под предлогом поисков украинских диверсантов захватчики совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области", а также "усиливают поисковые мероприятия своих дезертиров на временно захваченных территориях".
"На херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелов из реактивных систем залплового огня подверглись Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября прошлого года отдать приказ об отводе российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.