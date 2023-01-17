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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области за сутки под обстрелом погиб один человек, российские снаряды попали в здание интерната и больницу – ОВА

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РФ каждый день обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра
РФ каждый день обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА / Telegram

Российские войска 102 раза атаковали Херсонскую область за последние сутки. Об этом глава областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил 17 января в Telegram.

По его словам, армия РФ использовала артиллерию, ракетные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.

"Херсон россияне обстреляли 36 раз – под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома", – написал глава ОВА.

Под обстрелами один человек в области погиб, двое получили ранения разной степени тяжести, проинформировал Янушевич.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

"Любимыми" целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, РСЗО, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Ярослав Янушевич
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