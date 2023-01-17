В Херсонской области за сутки под обстрелом погиб один человек, российские снаряды попали в здание интерната и больницу – ОВА

По его словам, армия РФ использовала артиллерию, ракетные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.
"Херсон россияне обстреляли 36 раз – под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома", – написал глава ОВА.
Под обстрелами один человек в области погиб, двое получили ранения разной степени тяжести, проинформировал Янушевич.
После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
"Любимыми" целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.