В Херсонской области за сутки под обстрелом погиб один человек, российские снаряды попали в здание интерната и больницу – ОВА

РФ каждый день обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА / Telegram

По его словам, армия РФ использовала артиллерию, ракетные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.

"Херсон россияне обстреляли 36 раз – под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома", – написал глава ОВА.

Под обстрелами один человек в области погиб, двое получили ранения разной степени тяжести, проинформировал Янушевич.