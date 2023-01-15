В Херсонской области на мине подорвались двое мужчин, они погибли – ОВА

Янушевич призвал не посещать места, которые еще не обследовали саперы Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Он отметил, что трагедия произошла возле вблизи Великой Александровки.

"Двое мужчин, 53 и 35 лет, проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину. Из-за полученных ранений оба погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Янушевич подчеркнул, что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой, и призвал не посещать поля, лесополосы и другие места, которые еще не обследовали саперы.