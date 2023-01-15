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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области на мине подорвались двое мужчин, они погибли – ОВА

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Янушевич призвал не посещать места, которые еще не обследовали саперы
Янушевич призвал не посещать места, которые еще не обследовали саперы
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

В Херсонской области на мине 15 января подорвались двое мужчин. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Он отметил, что трагедия произошла возле вблизи Великой Александровки.

"Двое мужчин, 53 и 35 лет, проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину. Из-за полученных ранений оба погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Янушевич подчеркнул, что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой, и призвал не посещать поля, лесополосы и другие места, которые еще не обследовали саперы.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, война России против Украины, мины, мина, погибшие, Ярослав Янушевич
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