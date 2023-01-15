В Херсонской области на мине подорвались двое мужчин, они погибли – ОВА

Он отметил, что трагедия произошла возле вблизи Великой Александровки.
"Двое мужчин, 53 и 35 лет, проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину. Из-за полученных ранений оба погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Янушевич подчеркнул, что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой, и призвал не посещать поля, лесополосы и другие места, которые еще не обследовали саперы.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.