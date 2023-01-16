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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки россияне обстреляли в Херсонской области больницу, здание Красного Креста, жилые дома, есть жертвы и раненые – ОВА

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Россияне вновь обстреляли жилые кварталы Херсона
Россияне вновь обстреляли жилые кварталы Херсона
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

За сутки 15 января российские захватчики 90 раз атаковали Херсонскую область и 21 раз – Херсон. Об этом 16 января сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", – говорится в сообщении.

В Херсоне россияне обстреляли жилые кварталы города.

"Враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам", – написал Янушевич.

По его информации, за сутки из-за российской агрессии в Херсоне и области три мирных жителя погибли, 14 получили ранения разной степени тяжести.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, больница, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Ярослав Янушевич
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