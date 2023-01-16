За сутки россияне обстреляли в Херсонской области больницу, здание Красного Креста, жилые дома, есть жертвы и раненые – ОВА

"Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", – говорится в сообщении.

В Херсоне россияне обстреляли жилые кварталы города.

"Враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам", – написал Янушевич.

По его информации, за сутки из-за российской агрессии в Херсоне и области три мирных жителя погибли, 14 получили ранения разной степени тяжести.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.