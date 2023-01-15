"Продолжают воевать с больницами". В ОВА сообщили об обстреле оккупантами медучреждения в Херсоне

Об этом 15 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
"Рашисты продолжают воевать с больницами в Херсонской области, – написал он. – Только что российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения".
По словам Янушевича, в результате обстрела люди не пострадали.
После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, заявил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.
Так, 1 января российская армия атаковала Херсонскую областную детскую клиническую больницу. 11 января в Херсоне под удар попал перинатальный центр.