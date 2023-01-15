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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Продолжают воевать с больницами". В ОВА сообщили об обстреле оккупантами медучреждения в Херсоне

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Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска вновь обстреляли медучреждение в Херсоне.

Об этом 15 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Рашисты продолжают воевать с больницами в Херсонской области, – написал он. – Только что российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения".

По словам Янушевича, в результате обстрела люди не пострадали.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid02gmGmBKwuqGSex4ybTsmnXeR4ooEqnpWa22xRzzEQ9GmhRdTiQS2j5CgcM5vvbbdal

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, заявил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.

Так, 1 января российская армия атаковала Херсонскую областную детскую клиническую больницу. 11 января в Херсоне под удар попал перинатальный центр.

Теги: Россия, Украина, Херсон, медицина, больница, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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