"Продолжают воевать с больницами". В ОВА сообщили об обстреле оккупантами медучреждения в Херсоне

Больницы стали одними из излюбленных целей России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины, отметили в Минобороны Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook (архив)

Об этом 15 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Рашисты продолжают воевать с больницами в Херсонской области, – написал он. – Только что российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения".

По словам Янушевича, в результате обстрела люди не пострадали.