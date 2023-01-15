Не менее семи человек получили ранения в результате обстрелов Херсона российскими оккупантами 15 января – ОВА

Об этом в Facebook в 18.20 сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты обстреляли помещение Красного Креста. Из-за попадания снарядов произошел пожар. Сейчас над его ликвидацией работают спасатели", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, российские войска также попали в центр реабилитации детей с инвалидностью, в результате чего в здании выбиты окна и двери, а также повреждена стена.

"Российские снаряды упали рядом с помещением студенческого общежития. Обстреляли рашисты и частные, и многоквартирные дома", – рассказал глава Херсонской ОВА.

Атаковали оккупанты и объект критической инфраструктуры – здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям, добавил Янушевич.

"К настоящему времени известно о семи раненых из-за российских обстрелов Херсона, из них один находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь", – подчеркнул глава ОВА.

Ранее Янушевич сообщал об обстреле медучреждения и жилых кварталов в Херсоне.