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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не менее семи человек получили ранения в результате обстрелов Херсона российскими оккупантами 15 января – ОВА

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Оккупанты продолжили массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Херсона, отметили в ОВА
Оккупанты продолжили массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Херсона, отметили в ОВА
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Российские оккупационные войска 15 января продолжили массированные обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом в Facebook в 18.20 сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты обстреляли помещение Красного Креста. Из-за попадания снарядов произошел пожар. Сейчас над его ликвидацией работают спасатели", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, российские войска также попали в центр реабилитации детей с инвалидностью, в результате чего в здании выбиты окна и двери, а также повреждена стена.

"Российские снаряды упали рядом с помещением студенческого общежития. Обстреляли рашисты и частные, и многоквартирные дома", – рассказал глава Херсонской ОВА.

Атаковали оккупанты и объект критической инфраструктуры – здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям, добавил Янушевич.

"К настоящему времени известно о семи раненых из-за российских обстрелов Херсона, из них один находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь", – подчеркнул глава ОВА.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid0MbWq8dHUJSagJJqjWxMYkTW2GK39jLw3SzrD9NxzVXGgPSCp5b7pjGvujq7Mi6kZl

Ранее Янушевич сообщал об обстреле медучреждения и жилых кварталов в Херсоне.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, заявил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.

Теги: Россия, Украина, Херсон, медицина, пожар, раненые, Херсонская ОГА, реабилитация, спасатели, война России против Украины, пострадавшие, разрушения, инфраструктура, стена, ранение, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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