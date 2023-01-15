Россияне вновь обстреляли в Херсоне здание, где работают представители Красного Креста, возник пожар – Офис президента

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.
"Вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста. Из-за обстрела возник серьезный пожар. Работают спасатели. Информации о пострадавших нет", – написал он.
По словам Тимошенко, "враг знал, куда наносит удар".
"Во время обстрела этого же здания в середине декабря [2022 года] погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко", – напомнил замглавы ОПУ.
Ранее об обстреле медучреждения в Херсоне сообщал глава ОВА Ярослав Янушевич.
Яришко погибла 15 декабря 2022 года в результате обстрела оккупантами Херсона, отмечается на сайте Красного Креста Украины.
После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, заявил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.