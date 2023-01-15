Россияне вновь обстреляли в Херсоне здание, где работают представители Красного Креста, возник пожар – Офис президента

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста. Из-за обстрела возник серьезный пожар. Работают спасатели. Информации о пострадавших нет", – написал он.

По словам Тимошенко, "враг знал, куда наносит удар".

"Во время обстрела этого же здания в середине декабря [2022 года] погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко", – напомнил замглавы ОПУ.

Ранее об обстреле медучреждения в Херсоне сообщал глава ОВА Ярослав Янушевич.

Яришко погибла 15 декабря 2022 года в результате обстрела оккупантами Херсона, отмечается на сайте Красного Креста Украины.