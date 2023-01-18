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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались наступать на бахмутском, авдеевском и запорожском направлениях – Генштаб ВСУ

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Основные бои идут на Донбассе
Основные бои идут на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты за последние сутки пытались наступать на бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области, а также в направлении Запорожья. Об этом проинформировал 18 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник также пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении.

"На запорожском направлении проводил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. На купянском, новопавловском и херсонском направлениях враг обороняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Также, по его данным, оккупанты из разных видов оружия обстреливали украинские территории в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0fUaMz6ojTQGVqtBqKG5ZhYDArGCDfTG7cNTBy4toXJJqsjeXreKWAFiCV7JFTx2dl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас основные бои идут на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Лиман, оборона, Авдеевка, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Гуляйполе, Орехов
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