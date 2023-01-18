Оккупанты пытались наступать на бахмутском, авдеевском и запорожском направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник также пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении.

"На запорожском направлении проводил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. На купянском, новопавловском и херсонском направлениях враг обороняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Также, по его данным, оккупанты из разных видов оружия обстреливали украинские территории в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)