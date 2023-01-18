Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по позициям оккупантов 17 января – Генштаб ВСУ

Украинская авиация нанесла четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов Фото: EPA

Также авиация нанесла четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Кроме этого, в районе Соледара сбит российский самолет Су-25.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили два пункта управления, а также пять районов сосредоточения захватчиков, состав боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию", – говорится в сообщении.