Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по позициям оккупантов 17 января – Генштаб ВСУ

Также авиация нанесла четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Кроме этого, в районе Соледара сбит российский самолет Су-25.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили два пункта управления, а также пять районов сосредоточения захватчиков, состав боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 17 января 2023 года, составили около 116 950 военных, 3121 танк, 286 самолетов, 276 вертолетов и 17 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".