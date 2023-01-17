"Раздает врагам адские подарки". Минобороны Украины показало, как украинский танк уничтожает блиндаж оккупантов. Видео

"Ежедневно уничтожая российских оккупантов, наши воины продолжают оптимистическое настроение зимних праздников. На видео зафиксировано, как на юге раздает врагам адские "подарки" экипаж танка с позывным "Клаус" батальона комбата Арнаута. Точная стрельба прямой наводкой, в результате которой уничтожили рашистский блиндаж с живой силой и инженерные заграждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео показан результат работы 3-й отдельной танковой Железной бригады и бригады территориальной обороны "Днепр".