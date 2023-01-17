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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Раздает врагам адские подарки". Минобороны Украины показало, как украинский танк уничтожает блиндаж оккупантов. Видео

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Украинские танкисты на юге бьют врага
Украинские танкисты на юге бьют врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины на юге продолжают уничтожать российских оккупантов. Видео одного из боевых столкновений пресс-служба Министерства обороны Украины обнародовала 17 января в Telegram.

"Ежедневно уничтожая российских оккупантов, наши воины продолжают оптимистическое настроение зимних праздников. На видео зафиксировано, как на юге раздает врагам адские "подарки" экипаж танка с позывным "Клаус" батальона комбата Арнаута. Точная стрельба прямой наводкой, в результате которой уничтожили рашистский блиндаж с живой силой и инженерные заграждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео показан результат работы 3-й отдельной танковой Железной бригады и бригады территориальной обороны "Днепр".

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины".

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, что российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30 до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за 2022 год – и это без учета санкционного режима.

Потери российских оккупантов убитыми с 24 февраля 2022 года по 17 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 116 950 военнослужащих. Также россияне потеряли 3121 танк, 6215 боевых бронированных машин, 2104 артиллерийские системы и другую технику.

За следующие четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек, заявил 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

Теги: Россия, Украина, стрельба, оккупация, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, ВСУ, территориальная оборона, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация
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