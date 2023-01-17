"Раздает врагам адские подарки". Минобороны Украины показало, как украинский танк уничтожает блиндаж оккупантов. Видео

"Ежедневно уничтожая российских оккупантов, наши воины продолжают оптимистическое настроение зимних праздников. На видео зафиксировано, как на юге раздает врагам адские "подарки" экипаж танка с позывным "Клаус" батальона комбата Арнаута. Точная стрельба прямой наводкой, в результате которой уничтожили рашистский блиндаж с живой силой и инженерные заграждения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на видео показан результат работы 3-й отдельной танковой Железной бригады и бригады территориальной обороны "Днепр".
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины".
Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, что российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30 до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за 2022 год – и это без учета санкционного режима.
Потери российских оккупантов убитыми с 24 февраля 2022 года по 17 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 116 950 военнослужащих. Также россияне потеряли 3121 танк, 6215 боевых бронированных машин, 2104 артиллерийские системы и другую технику.
За следующие четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек, заявил 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.