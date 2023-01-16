"Просто куча металла". В Луганской области сгорел российский танк стоимостью $5 млн. Видео

"Вот так горят $5 млн, или Т-90М "Прорыв-3" из России с тепловым камуфляжем "Накидка", где-то в Луганской области, – говорится в комментарии к видео. – Старая советская жестянка, в которую немного напихали электроники и смело и тщеславно называют "лучшим боевым танком", на самом деле – просто куча металла".

11 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ захватили новый российский танк 2020 года выпуска, сделавший 49 выстрелов.

По данным Генштаба ВСУ на 16 января, украинские военные с 24 февраля 2022 года уничтожили 3118 танков российских оккупантов (12 – за последние сутки).