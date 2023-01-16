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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Просто куча металла". В Луганской области сгорел российский танк стоимостью $5 млн. Видео

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Танк Т-90М из России сгорел "где-то в Луганской области", отметил стратком ВСУ
Танк Т-90М из России сгорел "где-то в Луганской области", отметил стратком ВСУ
Фото: wikipedia.org (архив)

Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ 16 января опубликовало в Telegram видео обгоревшего танка Т-90М "Прорыв-3" российских оккупантов в Луганской области.

"Вот так горят $5 млн, или Т-90М "Прорыв-3" из России с тепловым камуфляжем "Накидка", где-то в Луганской области, – говорится в комментарии к видео. – Старая советская жестянка, в которую немного напихали электроники и смело и тщеславно называют "лучшим боевым танком", на самом деле – просто куча металла".

11 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ захватили новый российский танк 2020 года выпуска, сделавший 49 выстрелов.

По данным Генштаба ВСУ на 16 января, украинские военные с 24 февраля 2022 года уничтожили 3118 танков российских оккупантов (12 – за последние сутки).

Контекст:

Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.

21 декабря Гайдай отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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