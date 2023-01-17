Украинская армия уничтожила российский самолет Су-25, поразила пункты управления врага – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. [...] Нашими защитниками уничтожен вражеский самолет Су-25", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, украинские ракетчики и артиллеристы за сутки "поразили два пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию".

Война России против Украины. Главное (обновляется)