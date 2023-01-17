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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия уничтожила российский самолет Су-25, поразила пункты управления врага – Генштаб ВСУ

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Су-25 самолет штурмового назначения
Су-25 – самолет штурмового назначения
Фото: wikipedia.org (архив)

17 января Вооруженные силы Украины сбили штурмовик российских оккупантов Су-25. Об этом проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. [...] Нашими защитниками уничтожен вражеский самолет Су-25", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, украинские ракетчики и артиллеристы за сутки "поразили два пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 17 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 116 950 человек личного состава и 286 самолетов противника.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, самолет, Генштаб ВСУ, авиация, вооружение, оборона, боеприпасы, артиллерия, самолеты, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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