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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пытаясь применить ракеты С-300, оккупанты убили двух мирных жителей Луганской области – Генштаб ВСУ

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На жилой дом упала одна ракета от С-300, отметили в Генштабе ВСУ
На жилой дом упала одна ракета от С-300, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: wikipedia.org

В оккупированном поселке Новопсков Луганской области упала ракета, выпущенная россиянами из зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом проинформировал 16 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, в Новопскове Старобельского района Луганской области 15 января во время применения врагом комплекса С-300 одна ракета упала на жилой дом. Погибли два гражданских лица", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, в населенных пунктах временно захваченной территории Запорожской и Херсонской областей "российские захватчики ужесточают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводят усиленные проверки местного населения".

"Особое внимание уделяется мобильным телефонам", – подчеркнули украинские военные.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские пропагандисты из "РИА Новости" утверждали, что Новопсков якобы обстреляли из РСЗО HIMARS украинские военные.

Контекст:

Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, говорил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, Генштаб ВСУ, пропаганда, телефоны, Новопсков, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, погибшие, дом, российские оккупанты
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