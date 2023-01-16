Пытаясь применить ракеты С-300, оккупанты убили двух мирных жителей Луганской области – Генштаб ВСУ

На жилой дом упала одна ракета от С-300, отметили в Генштабе ВСУ Фото: wikipedia.org

"По имеющейся информации, в Новопскове Старобельского района Луганской области 15 января во время применения врагом комплекса С-300 одна ракета упала на жилой дом. Погибли два гражданских лица", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, в населенных пунктах временно захваченной территории Запорожской и Херсонской областей "российские захватчики ужесточают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводят усиленные проверки местного населения".

"Особое внимание уделяется мобильным телефонам", – подчеркнули украинские военные.

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Российские пропагандисты из "РИА Новости" утверждали, что Новопсков якобы обстреляли из РСЗО HIMARS украинские военные.