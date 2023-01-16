Пытаясь применить ракеты С-300, оккупанты убили двух мирных жителей Луганской области – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, в Новопскове Старобельского района Луганской области 15 января во время применения врагом комплекса С-300 одна ракета упала на жилой дом. Погибли два гражданских лица", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба ВСУ, в населенных пунктах временно захваченной территории Запорожской и Херсонской областей "российские захватчики ужесточают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводят усиленные проверки местного населения".
"Особое внимание уделяется мобильным телефонам", – подчеркнули украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские пропагандисты из "РИА Новости" утверждали, что Новопсков якобы обстреляли из РСЗО HIMARS украинские военные.
Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, говорил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.