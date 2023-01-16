Под видом совместных учений Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси – Генштаб ВСУ

"16 января поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в региональную группировку войск, с привлечением боевых самолетов обеих стран. Таким образом, под видом совместных учений противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено".

"В то же время танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополи Харьковской области и Середина Буда, Поповка, Павловка и Кондратовка Сумской области", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)