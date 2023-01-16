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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под видом совместных учений Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси – Генштаб ВСУ

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В Беларуси начались авиаманевры войск двух стран
В Беларуси начались авиаманевры войск двух стран
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Угроза нанесения ударов по Украине с территории Беларуси возросла. Об этом проинформировал 16 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"16 января поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в региональную группировку войск, с привлечением боевых самолетов обеих стран. Таким образом, под видом совместных учений противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено".

"В то же время танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополи Харьковской области и Середина Буда, Поповка, Павловка и Кондратовка Сумской области", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MNJSgaEwecgR1Q3mWFkp4UPJFYdyzBRWsiKZje4udFPja8ewFtcG1NxC3evH2pSLl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В Генштабе ВСУ по состоянию на 12 января не фиксировали создания в Беларуси наступательной группировки. Признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины, не видят пока и в Пентагоне.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, авиация, граница, обстрелы, война России против Украины, учения
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