Российские оккупанты ведут наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях и несут там значительные потери – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Великая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага и два удара по его средствам противовоздушной обороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники, один склад боеприпасов и одно средство радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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