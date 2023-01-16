ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ведут наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях и несут там значительные потери – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты ведут наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях и несут там значительные потери в живой силе. Об этом 16 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Великая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага и два удара по его средствам противовоздушной обороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники, один склад боеприпасов и одно средство радиоэлектронной борьбы оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02w6MyC6m2QU3rHkTJdu2BN6ogyK6F7NLy7fKLoQhCV8ghEAtDbhsYP9WX51JQFFL2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала Маляр.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований
"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований
"Секси", "Только ты можешь выглядеть так жарко". В сети комментируют новый образ Херли для загородных выходных
"Секси", "Только ты можешь выглядеть так жарко". В сети комментируют новый образ Херли для загородных выходных
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
Умер Вахтанг Кикабидзе
Умер Вахтанг Кикабидзе
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"
"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"
"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"
  Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
  Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию
"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты
"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео
Умерла актриса Инна Чурикова
Умерла актриса Инна Чурикова
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (120792)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (111352)
3
Тина Кароль показала фото без одежды и белья (93077)
4
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (69631)
5
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (67428)
6
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (64747)
7
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (61424)
8
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (60682)
 
 
 
 