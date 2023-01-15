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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Противник несет значительные потери. Украинская армия нанесли 11 ударов за сутки – Генштаб ВСУ

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Генштаб ВСУ рассказал о целях украинцев
Генштаб ВСУ рассказал о целях украинцев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток украинская армия нанесла по российским объектам на территории Украины 11 ударов. Об этом проинформировал 15 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям противовоздушной обороны противника. А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы российских захватчиков", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что "противник продолжает нести значительные потери".

"Так, из-за нехватки койко-мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области всех раненых с линии фронта на донецком направлении эвакуируют в Ждановку [на востоке от Донецка]", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0VBCGJZr7vD4Dht6mRhwoqxFD5WMNYazykrt81891PbPMenAt9WiLoVZvhdn456azl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 15 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 115 290 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, Горловка, оборона, Ждановка, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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