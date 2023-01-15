Противник несет значительные потери. Украинская армия нанесли 11 ударов за сутки – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям противовоздушной обороны противника. А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы российских захватчиков", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что "противник продолжает нести значительные потери".

"Так, из-за нехватки койко-мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области всех раненых с линии фронта на донецком направлении эвакуируют в Ждановку [на востоке от Донецка]", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)